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الأعداد السابقة للصحيفة

"الشلهوب" يكشف سر العلاقة بين مستقبل الهلال وأمجاد ريال مدريد

Time منذ ساعة
Views 1435
Comment 1
"الشلهوب" يكشف سر العلاقة بين مستقبل الهلال وأمجاد ريال مدريد

طلال الغامدي (صدى):
أكد محمد الشلهوب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أن هناك علاقة قوية بين مستقبل الهلال وأمجاد ريال مدريد .

وقال "الشلهوب " في بث مباشر لزميه "هتان باهبري " على موقع انستجرام ، أن ريال مدريد ابتعد فترة عن الفوز بلقب بطل اوروبا حتى استطاع فك العقدة والفوز بالللقب عدة مرات ، مؤكداًأنه كان نموذج الهلال أثناء التفكير والإصرار على حصد لقب بطولة آسيا .

وقال " الشلهوب " أنه بكى لحظة التتويج لأنه مر أمامه التحدي والصعوبات التي أصر النادي على تجاوزها متمنياً أن يفوز المنتخب الوطني ببطولة الخليج وكأس آسيا والتأهل مرة أخرى لبطولة كأس العالم .

وأكد " الشلهوب" على اعتزازه بجمهور الهلال الذس لن يوفيه حقه ، مشيراً إلى أنه يشعر مع فريق الهلال انه بين عائلته ومع الجمهور بأنه بين عائلته الكبيرة.

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أحدث التعليقات

أبوسطام
لاحول ولاقوه الا بالله اللهم ارحمنا واغفر لنا اللهم ارفع عنا الوباء فأنك على كل شي قدير  
ابو محمد
معلومات طيبه ..
ابو محمد
ههههههههههههههه .. .. نصيحه مهمه يابروفيسور حنس ، لا عدمناك ..
إبن سمومة
اللهم أرفع البلاء وادفع الوباء عن الأمة وأنزل رحمتك ولطفك على العباد آمين يارب العالمين..
ابو محمد
الحمد لله على السلامه ...

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