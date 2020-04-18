"الشلهوب" يكشف سر العلاقة بين مستقبل الهلال وأمجاد ريال مدريد

طلال الغامدي (صدى):

أكد محمد الشلهوب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أن هناك علاقة قوية بين مستقبل الهلال وأمجاد ريال مدريد .

وقال "الشلهوب " في بث مباشر لزميه "هتان باهبري " على موقع انستجرام ، أن ريال مدريد ابتعد فترة عن الفوز بلقب بطل اوروبا حتى استطاع فك العقدة والفوز بالللقب عدة مرات ، مؤكداًأنه كان نموذج الهلال أثناء التفكير والإصرار على حصد لقب بطولة آسيا .

وقال " الشلهوب " أنه بكى لحظة التتويج لأنه مر أمامه التحدي والصعوبات التي أصر النادي على تجاوزها متمنياً أن يفوز المنتخب الوطني ببطولة الخليج وكأس آسيا والتأهل مرة أخرى لبطولة كأس العالم .

وأكد " الشلهوب" على اعتزازه بجمهور الهلال الذس لن يوفيه حقه ، مشيراً إلى أنه يشعر مع فريق الهلال انه بين عائلته ومع الجمهور بأنه بين عائلته الكبيرة.