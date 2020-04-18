لا يؤخذ بالمقاطع والفيديوهات المسجلة دون إذن نظامي

الرياض (صدى):

تنتشر العديد من الأسئلة القانونية، حول مدى إمكانية أن تعتد المحاكم بالدليل الرقمي " سواء فيديو او مقطع صوت " والذي يقدمه المدعي ضد المدعى عليه أمام المحاكم باجتهاد شخصي منه دون الرجوع للجهات المعنية.

ويتضح حكم ذلك جليًا في قضية أقامها المدعي العام بفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية ضد المتهم بمحافظة الأحساء لأخذه مبلغ وقدره 100 ألف ريال من الوافد مقابل تعديل رقم الشاصي الخاص بسيارته؛ حيث اتضح وجود تسجيلات بين الوافد والمدعي عليه تثبت واقعة الرشوة.

وأقر المتهم بأن الصوت الموجود في التسجيلات هو صوته؛ ليتم توجيه الاتهام له بطلب رشوة مقابل نقل ملكية سيارة؛ ليثبت بعد ذلك أن الشريط تم تسجيله من قبل المدعي الخاص وليس من قبل الجهة المسؤولة عن ضبط مثل تلك الجرائم، وهو مخالف لنظام الإجراءات الجزائية؛ مما يستدعي بطلان ما قام به وعدم إدانة المتهم بما نسب إليه؛ حيث أن الأصل في الشخص البراءة ولا يجوز الانتقال عن الأصل إلا بدليل صحيح أو قرينة قوية.