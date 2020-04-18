تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
إعلان نتائج القدرات العامة لطلاب وطالبات "الفترة الثانية"
منذ ساعة
1790
الرياض (صدى):
كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم السبت عن نتائج القدرات العامة الفترة الثانية الاختبار الورقي .
ويمكن الإطلاع على نتيجة الطلاب والطالبات على الرابط التالي :
هنا
واتساب
فيسبوك
تويتر
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
أبوسطام
لاحول ولاقوه الا بالله اللهم ارحمنا واغفر لنا اللهم ارفع عنا الوباء فأنك على كل شي قدير
ابو محمد
معلومات طيبه ..
ابو محمد
ههههههههههههههه .. .. نصيحه مهمه يابروفيسور حنس ، لا عدمناك ..
إبن سمومة
اللهم أرفع البلاء وادفع الوباء عن الأمة وأنزل رحمتك ولطفك على العباد آمين يارب العالمين..
ابو محمد
الحمد لله على السلامه ...
أخر الأخبار
فتاة تستعين بكورونا للهروب من سائق حاول اغتصابها
منذ 46 ثانية
5
«البيئة» تطلق صفحة خاصة لعدة فئات للحصول على تصاريح التنقل
منذ دقيقتين
1027
نجم ليفربول السابق يدفع "رينجرز" لخلافة "كلوب"
منذ 3 دقائق
1136
إلغاء الاختبارات النهائية في «جامعة طيبة»
منذ 7 دقائق
1219
رونالدو يطل على محبيه بصورة من غرفة نومه
منذ 14 دقيقة
1280
«زياد الجهني» : سقوط أمطار على عدة مناطق في 5 أيام قادمة
منذ 15 دقيقة
1436
فوائد مذهلة لزيت الزيتون قبل المكياج
منذ 17 دقيقة
1238
«الصحة» : تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 19 دقيقة
2853
"المسحل" يتعافى من "كورونا" ويعود لمنزله
منذ 25 دقيقة
1535
فضيحة مدوية لخطيب أم نيمار: كان سيتزوج من رجل
منذ 31 دقيقة
1946