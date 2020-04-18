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الأعداد السابقة للصحيفة

إعلان نتائج القدرات العامة لطلاب وطالبات "الفترة الثانية"

Time منذ ساعة
Views 1790
إعلان نتائج القدرات العامة لطلاب وطالبات "الفترة الثانية"

الرياض (صدى):
كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم السبت عن نتائج القدرات العامة الفترة الثانية الاختبار الورقي .

ويمكن الإطلاع على نتيجة الطلاب والطالبات على الرابط التالي : هنا

 

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أحدث التعليقات

أبوسطام
لاحول ولاقوه الا بالله اللهم ارحمنا واغفر لنا اللهم ارفع عنا الوباء فأنك على كل شي قدير  
ابو محمد
معلومات طيبه ..
ابو محمد
ههههههههههههههه .. .. نصيحه مهمه يابروفيسور حنس ، لا عدمناك ..
إبن سمومة
اللهم أرفع البلاء وادفع الوباء عن الأمة وأنزل رحمتك ولطفك على العباد آمين يارب العالمين..
ابو محمد
الحمد لله على السلامه ...

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