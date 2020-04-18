قصة المواطنة "ضحية كورونا" التي زلزلت "تويتر" ووصيتها المؤثرة

وكانت ياسمين بنت عبد العزيز –يرحمها الله - تدرس الدكتوراه في القانون الدولي الخاص قبل أن تتواصل مع سفارة المملكة حتى عادت إلى أرض الوطن ، إلا أنه تم اكتشاف إصابتها بالفيروس .
وقالت الباحثة الراحلة قبيل الوفاة رسالة مؤثرة عبر "تويتر " : كنت اتمنى اني راجعة لبلدي حاملة الدكتوراه وشاءالله اني احمل معاء فيروس كورونا والحمد لله على هذا البلاء العظيم حمداً كثيراً طيباً ولا حول ولا قوة إلا بالله " ، واعقبت كلماتها العميقة بتوجيه الشكر لسفارة المملكة .
وتفاعل رواد "تويتر " مع رسالتها طالبين لها الشفاء إلا أنه بعد قليل كتبت " التنفس صار اصعب من قبل ، ماني مستعدة يارب ، حللوني جميعاً وانتم بألف حل ، اللهم إني رضيت بقضائك وقدرك ولا حول ولاقوة إلا بالله .
وأوصت قائلة " سامحوني .. ادعولي .. تصدقوا لي ولا تنسوني بالدعاء ، لتنهال عليها التعليقات الراجية لسلامتها ، حتى تم اعلان وفاتها مساء امس وسط حالة من الحزن وتداول وصيتها لتكثيف الدعاء لها .