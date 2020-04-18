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الأعداد السابقة للصحيفة

محلل إسباني: عودة نيمار إلى برشلونة مستحيلة

Time منذ 43 دقيقة
Views 1336
محلل إسباني: عودة نيمار إلى برشلونة مستحيلة

وكالات (صدى):
أكد خبير في كرة القدم الإسبانية والمحلل جويليم بالاغ، أن استعادة برشلونة لنجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، أمرًا مستحيلًا وغير منطقيًا.

وأوضح جويليم بالاغ، أن تلك الأنباء مجرد "شو إعلامي" يفتقد للمنطق، مضيفًا: "إذا تابعت الصحافة الإسبانية فإن الوضع القائم حاليًا هو محاولة لاستمرار عرض مسلسل نيمار وعودته إلى برشلونة، ولكن الأمور على الأرض ليست مثلما تقول الصحافة".

وتابع: " يريد برشلونة ضم نيمار والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان الإيطالي، وبوضوح فإن البارسا لا يملك الأموال الكافية لضم اللاعبين، ومن المستحيل ضم نيمار هذا الصيف، والوضع مستحيل ماليًا بالنسبة للبلوغرانا، ويريد جوسيب ماريا بارتوميو أن يترك برشلونة العام المقبل، بعد نهاية ولايته، بإرث قوي قادر على التتويج بالبطولات، وبالتالي فإنه يريد ضم نيمار ولاوتارو ".

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أحدث التعليقات

يا قاهرهم يا ماجد
ماجد وقعه أشد إيلاماً من كورونا على حثالة الإعلام الهلالي هههههه مازالوا إلى الآن يسقطون على أسطورة كرة القدم السعودية إبداعاً و أخلاقاً لمجرد كونه نصراوي !! ما عندهم إلا سيرة الانتقاص إما النصر أو ماجد المجد ... إفلاس إعلامي لا طرح مفيد بينما وزير الإعلام شاهد ماشفش حاجه!! .. طبعا السبب في حقد الهلاليين أمثال المرضى روقي وتويجري و جحلان و دباس وفياض و هويريني هؤلاء مرضى منكويين من ماجد و النصر بوقته ؛ لأن ماجد كان كابس عليهم و إضافة لإنجازات ماجد عبدالله الشخصية و أرقامه التي لا تجارى سجل بهلالهم 21 هدف سجلها ماجد في هلالهم ( منها أهداف بالنهائيات و كسب ماجد معظم النهائيات والمباريات المهمة ضد الهلال ) _______ رغم غياب ماجد تماما عن مسابقة كأس الاتحاد أمام الهلال ! إضافه لغيابه بالدوري إما للإصابة أو لارتباطه الدائم بالمنتخب ووقتها كان الدوري لايتوقف مع مباريات المنتخب ... كل هذه حقائق تاريخية مثبتة و إلا كان ممكن ماجد يسجل بمرمى فريقهم 30 هدف ههههه لذلك ما عليهم ملامه يصابون بمتلازمة ماجد عبدالله!
البرفسور حنس
الزواز للحورمه... إما جنة أو نار ... أو حوش دبش
البرفسور حنس
سبحان الله ..
الملل
الموضوع فيها بنات
البرفسور حنس
هذا اقتراحي من زمان... كمان ابك يصلي مع الامام عشره من سكان الحي على الاقل بعد فحصهم واعطائهم تصريح..

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