محلل إسباني: عودة نيمار إلى برشلونة مستحيلة

وكالات (صدى):

أكد خبير في كرة القدم الإسبانية والمحلل جويليم بالاغ، أن استعادة برشلونة لنجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، أمرًا مستحيلًا وغير منطقيًا.

وأوضح جويليم بالاغ، أن تلك الأنباء مجرد "شو إعلامي" يفتقد للمنطق، مضيفًا: "إذا تابعت الصحافة الإسبانية فإن الوضع القائم حاليًا هو محاولة لاستمرار عرض مسلسل نيمار وعودته إلى برشلونة، ولكن الأمور على الأرض ليست مثلما تقول الصحافة".

وتابع: " يريد برشلونة ضم نيمار والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان الإيطالي، وبوضوح فإن البارسا لا يملك الأموال الكافية لضم اللاعبين، ومن المستحيل ضم نيمار هذا الصيف، والوضع مستحيل ماليًا بالنسبة للبلوغرانا، ويريد جوسيب ماريا بارتوميو أن يترك برشلونة العام المقبل، بعد نهاية ولايته، بإرث قوي قادر على التتويج بالبطولات، وبالتالي فإنه يريد ضم نيمار ولاوتارو ".