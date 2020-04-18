بالصور.. «الحصيني» : أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق

الرياض (صدى):

‏توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات "، عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، عن سقوط أمطار متفاوتة وحبات من البرد على عدة مناطق بالمملكة.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع اليوم - إن شاء الله - السبت وليلة الأحد امطار متفاوتة من مكان من متوسطة لشبه غزيرة وحبات برد ونشاط للرياح على أجزاء من محافظات الخرج، وحوطة بني تميم، والأفلاج، والسليل، وادي الدواسر، وعموم الشرقية، والشمالية، ورنية، وبيشة، وتربة، والطائف، والباحة، وعسير، وشرق نجران، والكويت " .

وأضاف " الحصيني " : " السحب الرعدية الممطرة الساعة 9:40 من صباح اليوم السبت 1441/8/25هـ على ووسط وجنوب الشرقية وعلى الكويت متوقع توسع السحب - إن شاء الله - لتشمل معظم محافظات الشرقية اضافة الى ووسط الخليج العربي " .