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بالصور.. «الحصيني» : أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق

Time منذ 48 دقيقة
Views 1699
بالصور.. «الحصيني» : أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق

الرياض (صدى):
‏توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات "، عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، عن سقوط أمطار متفاوتة وحبات من البرد على عدة مناطق بالمملكة.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع اليوم - إن شاء الله - السبت وليلة الأحد امطار متفاوتة من مكان من متوسطة لشبه غزيرة وحبات برد ونشاط للرياح على أجزاء من محافظات الخرج، وحوطة بني تميم، والأفلاج، والسليل، وادي الدواسر، وعموم الشرقية، والشمالية، ورنية، وبيشة، وتربة، والطائف، والباحة، وعسير، وشرق نجران، والكويت " .

وأضاف " الحصيني " : " السحب الرعدية الممطرة الساعة 9:40 من صباح اليوم السبت 1441/8/25هـ على ووسط وجنوب الشرقية وعلى الكويت متوقع توسع السحب - إن شاء الله - لتشمل معظم محافظات الشرقية اضافة الى ووسط الخليج العربي " .

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أحدث التعليقات

يا قاهرهم يا ماجد
ماجد وقعه أشد إيلاماً من كورونا على حثالة الإعلام الهلالي هههههه مازالوا إلى الآن يسقطون على أسطورة كرة القدم السعودية إبداعاً و أخلاقاً لمجرد كونه نصراوي !! ما عندهم إلا سيرة الانتقاص إما النصر أو ماجد المجد ... إفلاس إعلامي لا طرح مفيد بينما وزير الإعلام شاهد ماشفش حاجه!! .. طبعا السبب في حقد الهلاليين أمثال المرضى روقي وتويجري و جحلان و دباس وفياض و هويريني هؤلاء مرضى منكويين من ماجد و النصر بوقته ؛ لأن ماجد كان كابس عليهم و إضافة لإنجازات ماجد عبدالله الشخصية و أرقامه التي لا تجارى سجل بهلالهم 21 هدف سجلها ماجد في هلالهم ( منها أهداف بالنهائيات و كسب ماجد معظم النهائيات والمباريات المهمة ضد الهلال ) _______ رغم غياب ماجد تماما عن مسابقة كأس الاتحاد أمام الهلال ! إضافه لغيابه بالدوري إما للإصابة أو لارتباطه الدائم بالمنتخب ووقتها كان الدوري لايتوقف مع مباريات المنتخب ... كل هذه حقائق تاريخية مثبتة و إلا كان ممكن ماجد يسجل بمرمى فريقهم 30 هدف ههههه لذلك ما عليهم ملامه يصابون بمتلازمة ماجد عبدالله!
البرفسور حنس
الزواز للحورمه... إما جنة أو نار ... أو حوش دبش
البرفسور حنس
سبحان الله ..
الملل
الموضوع فيها بنات
البرفسور حنس
هذا اقتراحي من زمان... كمان ابك يصلي مع الامام عشره من سكان الحي على الاقل بعد فحصهم واعطائهم تصريح..

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