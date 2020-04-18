رجل أعمال بأضم يعفي مستأجري عقاراته من إيجار 6 أشهر بسبب كورونا

وقد أشاد الجميع بما قام به " النعثلي" خاصة في مثل هذه الظروف الراهنة ، فهي مبادرة وطنية تسهم في التكاتف وتتجلى فيها وقفات رجالات الوطن الشرفاء ، وأن ما قام به تجاه المستأجرين ينم عن انسانيته ووطنيته البحتة ، بتخفيفه الضرر عنهم في ظل هذه الظروف .
وقد ذكر " النعثلي " والذي يعمل أخصائياً بمستشفى أضم العام ، أن ما قام به ماهو إلا واجب عليه ، بل أن كل شي يرخص مقابل حب الوطن ،وما ذلك إلا مساهمةً منه ومساندة لجهود الدولة في دعم القطاع الخاص ، في مواجهة الفيروس ، والتخفيف على أصحاب الأعمال المتظررين إقتصادياً .