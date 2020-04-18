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الأعداد السابقة للصحيفة

بدء تنفيذ مشروعي تطوير جبلي ثور وحراء

Time منذ ساعة
Views 1689
بدء تنفيذ مشروعي تطوير جبلي ثور وحراء

مكة المكرمة (صدى):
أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، توجيهًا عاجلا بالبدء في مشروعي تطوير جبلي حراء وثور بالعاصمة المقدسة، والاستفادة من قرار منع التجول.

ويتابع تنفيذ المشروع نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان؛ فيما يشرف عليه فريق مُشكل من " إمارة منطقة مكة والهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير المنطقة، وأمانة العاصمة المقدسة، وشرطة المنطقة" بهدف إزالة التشوهات البصرية المُحدثة على مدار السنين في الموقعين.

وسيتم خلال المرحلة الأولى، والتي تستغرق 30 يوماً، تنظيف الصخور من الكتابات والرسومات وإزالة الكتابات في الغارين، وعلى امتداد الطريقين المؤديين إليهما وذلك وفق أحدث الأسس العلمية، كذلك إزالة الصبات الإسمنتية ومظلات الزنك والأخشاب.

وفي السياق نفسه، تشمل المراحل المتبقية تطوير المواقع المحيطة بالغارين والطرق المؤدية إليهما وإنشاء عدد من المرافق التي تخدم زوار الموقعين.

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أحدث التعليقات

يا قاهرهم يا ماجد
ماجد وقعه أشد إيلاماً من كورونا على حثالة الإعلام الهلالي هههههه مازالوا إلى الآن يسقطون على أسطورة كرة القدم السعودية إبداعاً و أخلاقاً لمجرد كونه نصراوي !! ما عندهم إلا سيرة الانتقاص إما النصر أو ماجد المجد ... إفلاس إعلامي لا طرح مفيد بينما وزير الإعلام شاهد ماشفش حاجه!! .. طبعا السبب في حقد الهلاليين أمثال المرضى روقي وتويجري و جحلان و دباس وفياض و هويريني هؤلاء مرضى منكويين من ماجد و النصر بوقته ؛ لأن ماجد كان كابس عليهم و إضافة لإنجازات ماجد عبدالله الشخصية و أرقامه التي لا تجارى سجل بهلالهم 21 هدف سجلها ماجد في هلالهم ( منها أهداف بالنهائيات و كسب ماجد معظم النهائيات والمباريات المهمة ضد الهلال ) _______ رغم غياب ماجد تماما عن مسابقة كأس الاتحاد أمام الهلال ! إضافه لغيابه بالدوري إما للإصابة أو لارتباطه الدائم بالمنتخب ووقتها كان الدوري لايتوقف مع مباريات المنتخب ... كل هذه حقائق تاريخية مثبتة و إلا كان ممكن ماجد يسجل بمرمى فريقهم 30 هدف ههههه لذلك ما عليهم ملامه يصابون بمتلازمة ماجد عبدالله!
البرفسور حنس
الزواز للحورمه... إما جنة أو نار ... أو حوش دبش
البرفسور حنس
سبحان الله ..
الملل
الموضوع فيها بنات
البرفسور حنس
هذا اقتراحي من زمان... كمان ابك يصلي مع الامام عشره من سكان الحي على الاقل بعد فحصهم واعطائهم تصريح..

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