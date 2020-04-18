نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

مختص: أخبار سارة عن علاج الفيروس خلال 10 أيام

Time منذ ساعة
Views 2866
مختص: أخبار سارة عن علاج الفيروس خلال 10 أيام

جدة (صدى):
توقع أستاذ البيئة الدكتور علي عشقي، اليوم السبت، أن تكون هناك أخبارًا سارة بشأن علاج الفيروس المستجد خلال العشرة أيام المقبلة؛ مؤكدًا أن العقاقير الطبية والتجارب السريرية في بعض الدول أثبتت فعاليتها في علاج المرضى.

وأوضح الدكتور علي عشقي: " هناك أربعة عقاقير واعدة في كبح جماح الوباء، منها هيدروكسي كلوروكوين، الذي بدأ استخدامه في العديد من الدول الأوروبية وروسيا، وقد أظهر نتائج جيدة جداً على المرضى الذين استخدموا هذا العقار " .

واستطرد " عشقي " : " أمريكا توضح فاعلية عقار آخر جديد في كبح جماح هذا الوباء وهو عقار " رمديسفير " الذي أظهر نتائج باهرة على المرضى الذين استخدموه "، مضيفًا: " منظمة الصحة العالمية تبنت شعاراً أُطلق عليه اسم التضامن في التحارب السريرية ( Solidarity for clinical Trials ) لعلاج الوباء " .

وتابع: " وفي هذا الشعار الذي تبنته منظمة الصحة العالمية اشترك فيه أكثر من سبعين دولة، كل دولة من هذه الدول تجري تجارب سريرية على المرضى لديهم باستخدام أحد العقاقير الطبية الأربعة "؛ لافتًا إلى أن هذه التجارب من بعض الدول حتى الآن أظهرت نتائج باهرة في القضاء على فيروسات كوفد 19 في خمسة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

يا قاهرهم يا ماجد
ماجد وقعه أشد إيلاماً من كورونا على حثالة الإعلام الهلالي هههههه مازالوا إلى الآن يسقطون على أسطورة كرة القدم السعودية إبداعاً و أخلاقاً لمجرد كونه نصراوي !! ما عندهم إلا سيرة الانتقاص إما النصر أو ماجد المجد ... إفلاس إعلامي لا طرح مفيد بينما وزير الإعلام شاهد ماشفش حاجه!! .. طبعا السبب في حقد الهلاليين أمثال المرضى روقي وتويجري و جحلان و دباس وفياض و هويريني هؤلاء مرضى منكويين من ماجد و النصر بوقته ؛ لأن ماجد كان كابس عليهم و إضافة لإنجازات ماجد عبدالله الشخصية و أرقامه التي لا تجارى سجل بهلالهم 21 هدف سجلها ماجد في هلالهم ( منها أهداف بالنهائيات و كسب ماجد معظم النهائيات والمباريات المهمة ضد الهلال ) _______ رغم غياب ماجد تماما عن مسابقة كأس الاتحاد أمام الهلال ! إضافه لغيابه بالدوري إما للإصابة أو لارتباطه الدائم بالمنتخب ووقتها كان الدوري لايتوقف مع مباريات المنتخب ... كل هذه حقائق تاريخية مثبتة و إلا كان ممكن ماجد يسجل بمرمى فريقهم 30 هدف ههههه لذلك ما عليهم ملامه يصابون بمتلازمة ماجد عبدالله!
البرفسور حنس
الزواز للحورمه... إما جنة أو نار ... أو حوش دبش
البرفسور حنس
سبحان الله ..
الملل
الموضوع فيها بنات
البرفسور حنس
هذا اقتراحي من زمان... كمان ابك يصلي مع الامام عشره من سكان الحي على الاقل بعد فحصهم واعطائهم تصريح..

أخر الأخبار

7 اشتراطات لسكن العمالة الزراعية لمنع تفشي الوباء
7 اشتراطات لسكن العمالة الزراعية لمنع تفشي الوباء
Time منذ 3 دقائق Views 1115
شاهد.. سيول قوية تجتاح شمال الرياض
شاهد.. سيول قوية تجتاح شمال الرياض
Time منذ 4 دقائق Views 1141
بالفيديو.. اللحظات الأخيرة قبل وفاة «فتاة النجف» التي أحرقت نفسها
بالفيديو.. اللحظات الأخيرة قبل وفاة «فتاة النجف» التي أحرقت نفسها
Time منذ 9 دقائق Views 164
بالفيديو.. بحيرة في قلب الصحراء إثر سيول الهجال
بالفيديو.. بحيرة في قلب الصحراء إثر سيول الهجال
Time منذ 33 دقيقة Views 1544
رجل أعمال بأضم يعفي مستأجري عقاراته من إيجار 6 أشهر بسبب كورونا
رجل أعمال بأضم يعفي مستأجري عقاراته من إيجار 6 أشهر بسبب كورونا
Time منذ 38 دقيقة Views 1943
وصفات مذهلة من زبدة الشيا لشعر ناعم وصحي
وصفات مذهلة من زبدة الشيا لشعر ناعم وصحي
Time منذ 40 دقيقة Views 1168
محلل إسباني: عودة نيمار إلى برشلونة مستحيلة
محلل إسباني: عودة نيمار إلى برشلونة مستحيلة
Time منذ 43 دقيقة Views 1328
بالصور.. «الحصيني» : أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق
بالصور.. «الحصيني» : أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق
Time منذ 47 دقيقة Views 1696
وفاة مدير مكتب رئيس نيجيريا متأثراً بـ «كورونا»
وفاة مدير مكتب رئيس نيجيريا متأثراً بـ «كورونا»
Time منذ 56 دقيقة Views 1491
شاهد.. «عبودكا» يوضح تفاصيل جديدة عن حالته الصحية
شاهد.. «عبودكا» يوضح تفاصيل جديدة عن حالته الصحية
Time منذ ساعة Views 999