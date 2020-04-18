قطاعات استفادت من الفيروس منها " الإنترنت "

وتأتي القطاعات الأكثر تضررا من الفيروس، متمثلة في: الأزياء والملابس ومصنعي السيارات والأجهزة الكهربائية، والسياحة والفنادق، والترفيه والطيران، والشحن العالمي.
أما القطاعات متوسطة التأثير فتضمن: صناديق الاستثمار العقاري، والعقارات، ومواد البناء والدفاع والنقل والتأجير والأدوية والتعبئة والتغليف وإدارة المخلفات.
وتمثلت القطاعات منخفضة التأثير في: النفط والصناعة والمعادن والتعدين والإعلام، وشركات الخدمات، ومنتجات الصلب، ومعدات التكنولوجيا، والمشروبات.
أما القطاعات المستفيدة من الجائحة، فهي: الاتصالات، وخدمات الإنترنت، والتجارة الإلكترونية وتعدين الذهب، والغذاء.