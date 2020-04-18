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الأعداد السابقة للصحيفة

قطاعات استفادت من الفيروس منها " الإنترنت "

Time منذ ساعتين
Views 1551
قطاعات استفادت من الفيروس منها " الإنترنت "

وكالات (صدى):
كشفت إحصائية عن مدى تأثير فيروس كورونا المستجد على مختلف القطاعات، مبينة أيها الأكثر تأثرا بالفيروس وكذلك الأقل والمتوسطة والمستفيدة أيضا من وجوده.

وتأتي القطاعات الأكثر تضررا من الفيروس، متمثلة في: الأزياء والملابس ومصنعي السيارات والأجهزة الكهربائية، والسياحة والفنادق، والترفيه والطيران، والشحن العالمي.

أما القطاعات متوسطة التأثير فتضمن: صناديق الاستثمار العقاري، والعقارات، ومواد البناء والدفاع والنقل والتأجير والأدوية والتعبئة والتغليف وإدارة المخلفات.

وتمثلت القطاعات منخفضة التأثير في: النفط والصناعة والمعادن والتعدين والإعلام، وشركات الخدمات، ومنتجات الصلب، ومعدات التكنولوجيا، والمشروبات.

أما القطاعات المستفيدة من الجائحة، فهي: الاتصالات، وخدمات الإنترنت، والتجارة الإلكترونية وتعدين الذهب، والغذاء.

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أحدث التعليقات

الوفا طبعي
الله يشفيك ويلبسك الصحه والعافيه...ارفع لك العقال انا اشهد لي الفخر ببنت ديرتي
العدناني
تينة هههههه
العدناني
وقال أحد المغردين : " هالتاق أتوقع واحد ساقط اللي مروج له، حنا للآن مابدأنا تطهير مكة وغيرها من هالأجانب تبغون تزيدون نسبة المتخلفين بزيادة بهالبلد الطيب ". تطهير؟؟؟؟ اتقوا الله وحاسبوا أنفسكم من الكلام اللي يغضب الله قولوا المتخلفين المجرمين ترى محمد ادم الاثيوبي المحدث أحنبي وصي الله عباس باكستان الاصل ومدرس في الحرم والمسألة راح تدورتدور تدور وترجع بالسماح لأن السعودية انفتحت على العالم على أني أقول وأكرر أن السعودي خير له يتزوج بنت بلده دين وخلق وحشمة مافي منها
زاير
احسن عقوبة عندي يكنسون الشوارع ويغسلون الارصفه بعد هذا التمرين .
ابو عمار
ههههههههههههه متجمعيم عندها فطبيعي تستحي منهم .. عسى الشايب يبيض الوجهه بافعاله

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