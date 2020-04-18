قطاعات استفادت من الفيروس منها " الإنترنت "

وكالات (صدى):

كشفت إحصائية عن مدى تأثير فيروس كورونا المستجد على مختلف القطاعات، مبينة أيها الأكثر تأثرا بالفيروس وكذلك الأقل والمتوسطة والمستفيدة أيضا من وجوده.

وتأتي القطاعات الأكثر تضررا من الفيروس، متمثلة في: الأزياء والملابس ومصنعي السيارات والأجهزة الكهربائية، والسياحة والفنادق، والترفيه والطيران، والشحن العالمي.

أما القطاعات متوسطة التأثير فتضمن: صناديق الاستثمار العقاري، والعقارات، ومواد البناء والدفاع والنقل والتأجير والأدوية والتعبئة والتغليف وإدارة المخلفات.

وتمثلت القطاعات منخفضة التأثير في: النفط والصناعة والمعادن والتعدين والإعلام، وشركات الخدمات، ومنتجات الصلب، ومعدات التكنولوجيا، والمشروبات.

أما القطاعات المستفيدة من الجائحة، فهي: الاتصالات، وخدمات الإنترنت، والتجارة الإلكترونية وتعدين الذهب، والغذاء.