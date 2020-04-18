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استئناف عمل مركبات الأجرة في المناطق غير الخاضعة للمنع الكلي

Time منذ 14 دقيقة
Views 1254
استئناف عمل مركبات الأجرة في المناطق غير الخاضعة للمنع الكلي

الرياض (صدى):
رفع معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة باستئناف عمل مركبات الأجرة العامة مع تطبيقات توجيه المركبات، خلال فترات السماح في المدن التي لا يطبق بها الحظر الكلي للتجول.

وأوضح معاليه أن فريق عمل متخصص ضم جهات عدة وضع ضوابط محددة ومقننة لذلك لضمان الأخذ بالاعتبار أعلى معايير السلامة حفاظاً على صحة الركاب والسائقين، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للنقل سوف تعلن عن هذه الضوابط.

وجدد معالي وزير النقل شكره للمقام الكريم على موافقته على عمل سائقي مركبات الأجرة مع تطبيقات توصيل الطلبات خلال فترة جائحة كورونا كحالة استثنائية وفق الاشتراطات والمتطلبات التي تضعها الجهات المعنية بتنظيم هذا النشاط حالياً وسوف يتم الإعلان عنها.

وأكد معاليه أن هذه القرارات تأتي تقديراً من القيادة لوضع منشآت القطاع الخاص التي تأثرت أعمالهم بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا المستجد ومنها منشآت قطاع الأجرة ولدعم العمل في تطبيقات توصيل الطلبات التي يعول عليها كثيراً في هذه الظروف خاصة في أوقات الذروة.

وقال معالي الوزير في ختام تصريحه : إننا وفي هذه البلاد المباركة وبقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - نعمل على إدارة هذه الأزمة بخطوات مدروسة وصحيحة تتضافر فيها جميع الجهود لمؤسسات الدولة وتتكامل لتشكل أنموذجاً مثالياً وناجحاً في إدارة الأزمات.

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أحدث التعليقات

المليليح
القرد في عين غزال
ابو عمار
الله يشفيها و يعافيه
المليليح
قصدك بالفار والتحكيم
إبراهيم محمد عسيري
الله يحفظك لأمك ويحفظها لك ويمتعها وامهاتنا با الصحه والعافيه يارب كبرت في عيني والله بعد هذا المقطع
إبراهيم محمد عسيري
الله يحفظك لأمك ويحفظها لك ويمتعها وامهاتنا با الصحه والعافيه يارب كبرت في عيني والله بعد هذا المقطع

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