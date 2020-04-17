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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو..الأمطار تغسل شوارع الرياض

Time منذ ساعة
Views 1664
بالفيديو..الأمطار تغسل شوارع الرياض

الرياض (صدى):
هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض , شملت أنحاء متفرقة من العاصمة .

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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أحدث التعليقات

المليليح
القرد في عين غزال
ابو عمار
الله يشفيها و يعافيه
المليليح
قصدك بالفار والتحكيم
إبراهيم محمد عسيري
الله يحفظك لأمك ويحفظها لك ويمتعها وامهاتنا با الصحه والعافيه يارب كبرت في عيني والله بعد هذا المقطع
إبراهيم محمد عسيري
الله يحفظك لأمك ويحفظها لك ويمتعها وامهاتنا با الصحه والعافيه يارب كبرت في عيني والله بعد هذا المقطع

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