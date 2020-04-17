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بالفيديو..الأمطار تغسل شوارع الرياض
منذ ساعة
1664
الرياض (صدى):
هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض , شملت أنحاء متفرقة من العاصمة .
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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أحدث التعليقات
المليليح
القرد في عين غزال
ابو عمار
الله يشفيها و يعافيه
المليليح
قصدك بالفار والتحكيم
إبراهيم محمد عسيري
الله يحفظك لأمك ويحفظها لك ويمتعها وامهاتنا با الصحه والعافيه يارب كبرت في عيني والله بعد هذا المقطع
إبراهيم محمد عسيري
الله يحفظك لأمك ويحفظها لك ويمتعها وامهاتنا با الصحه والعافيه يارب كبرت في عيني والله بعد هذا المقطع
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