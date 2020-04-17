بالفيديو..الأمطار تغسل شوارع الرياض

الرياض (صدى):

هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض , شملت أنحاء متفرقة من العاصمة .

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.