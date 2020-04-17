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الأعداد السابقة للصحيفة

4 مناطق تحصد العدد الأعلى في الإصابات

Time منذ 50 دقيقة
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4 مناطق تحصد العدد الأعلى في الإصابات

الرياض (صدى):
كشفت بيانات وزارة الصحة، عن حصد 4 مناطق العدد الأعلى في الإصابة بالفيروس التاجي " كوفيد_19 " .

وجاءت الرياض في المرتبة الأولى مسجلة 1700 حالة، تلتها مكة بـ1584، ثم المدينة المنورة بـ1226 حالة، وجدة بـ1132 إصابة.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، قد توقع أن تشهد المملكة ارتفاعًا في أعداد الإصابة تزامنًا مع التوسُّع في إجراء الفحوصات المخبرية عالية الدقة التي تجريها الوزارة يوميًا.

وأفاد العبد العالي في وقت سابق في تصريح خاص لـ " صدى " ، بأن حالات الإصابة التي تُسجّل حاليًا جزء منها يكون من مساكن العمال وجزء من الأماكن المكتظة بالسكان وجزء مرتبط بالمخالطة الاجتماعية.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
ههههههه تعلقون ماتدرون ان تةنس الدوله العربيه المسلمه الوحيده عندهم الدعاره مقننه واحكام الشريعه الاسلاميه بالنسبه لهم غبر منصفه والصيام حريه من ارد الصيام يصوم ومن لم يرد الصيام يفطر جهارا وعادي الميراث عندهم اعتقاد ان رب العالمين لم يكن منصفا وجعلو الذكور والاناث متساوين في الميراث -- لو يسلم قليلا احسن من الدعايه الكذابه اللي يسويها
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب خلوهم يفرحون
ابو محمد
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ..
ابو محمد
ليش مايسمونها عصفور .. احسن ..
ناقد حر
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ..

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