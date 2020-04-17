زيدان يتلقى صدمة قوية من تشيلسي 

وكالات (صدى):

تعرض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، لصدمة كبيرة من جانب إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي في الموسم المقبل.

ويسعى زيدان للتعاقد مع كانتي تحديداً لدعم خط الوسط، خاصة مع استهلاك كاسيميرو نجم وسط الفريق الملكي بدنياً في السنوات الثلاث الأخيرة، وخوضه عدة مباريات أثرت على عطائه البدني.

ورفض تشيلسي تماماً فكرة التفريط في خدمات كانتي خلال الموسم المقبل، رغم اهتمام ريال مدريد ورغبته في التعاقد مع النجم الفرنسي.

ومن جهته، أوضح كريم بنزيما النجم الفرنسي أن ما تردد حول رحيله عن ريال مدريد في الموسم المقبل، مؤكداً أنه مستمر مع فريقه ولا يفكر في الرحيل على الإطلاق، بعدما ترددت أنباء عن رغبة فريق ليون الفرنسي النادي السابق لبنزيما في استعادة خدماته.

وانتشرت أنباء بشأن تلقي أشرف حكيمي لاعب الريال المعار إلى بروسيا دورتموند الألماني عرضاً من نادي بايرن ميونخ لضمه في الموسم المقبل.