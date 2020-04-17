حمد بن جاسم يسخر من إنشاء شبكة أمان غذائية بين دول الخليج

ماجد القزيز (صدى):

على خلفية موافقة دول مجلس التعاون الخليجي، الخميس، على اقتراح بإنشاء شبكة أمن غذائية متكاملة خليجية موحدة، لتحقيق الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة، بتكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدراسة الفنية، فقد سخر القطري حمد بن جاسم من الأمر؛ ليتحدث عن الأزمة الخليجية، ليُكمل حالة الاصطياد في الماء العكر التي يفعلها منذ فترة.

وقال حمد بن جاسم : " قرأت خبر اقتراح إنشاء شبكة أمان غذائية بين دول مجلس التعاون، لكني لا أفهم كيف سنرسل نحن في قطر مساهمتنا من المواد الغذائية أو كيف سنتلقاها، هل سيتم ذلك عبر عمان والكويت أم سيكون بشكل مباشر " .

وأضاف: " خبر مضحك مبك في الوقت نفسه، ينقصه أقل القليل من الاحترام للعقل الخليجي الذي لا بد منه كي يتوفر الصدق. ومع ذلك فأنا لا أشك بجهود دولة الكويت الشقيقة التي كان لها الفضل أساسا في اقتراح تأسيس مجلس التعاون بداية وهو ما يضفي على الاقتراح بعض الأمل والتفاؤل " .

وردّ مجموعة من نشطاء دول الخليج العربي على حمد بن جاسم، مؤكدين أن دولة قطر ليس لديها سوى الغدر والخيانة فقط لتقدمه.

وأكد النشطاء، أن حمد بن جاسم كالعادة طعن وشكك في مقترح الكويت الذين وافقوا عليه جميع دول الخليج ومن ضمنهم قطر.

ورّد المغردون عليه، بأنه كان أولى أن يوجه أسئلته إلى مركز الملك سلمان للإغاثة إذا كانت أسئلته بريئة بالفعل، وذلك بدلًا من السخرية من الأمر .