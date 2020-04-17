نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

حمد بن جاسم يسخر من إنشاء شبكة أمان غذائية بين دول الخليج

Time منذ 37 دقيقة
Views 1911
Comment 1
حمد بن جاسم يسخر من إنشاء شبكة أمان غذائية بين دول الخليج

ماجد القزيز (صدى):
على خلفية موافقة دول مجلس التعاون الخليجي، الخميس، على اقتراح بإنشاء شبكة أمن غذائية متكاملة خليجية موحدة، لتحقيق الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة، بتكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدراسة الفنية، فقد سخر القطري حمد بن جاسم من الأمر؛ ليتحدث عن الأزمة الخليجية، ليُكمل حالة الاصطياد في الماء العكر التي يفعلها منذ فترة.

وقال حمد بن جاسم : " قرأت خبر اقتراح إنشاء شبكة أمان غذائية بين دول مجلس التعاون، لكني لا أفهم كيف سنرسل نحن في قطر مساهمتنا من المواد الغذائية أو كيف سنتلقاها، هل سيتم ذلك عبر عمان والكويت أم سيكون بشكل مباشر " .

وأضاف: " خبر مضحك مبك في الوقت نفسه، ينقصه أقل القليل من الاحترام للعقل الخليجي الذي لا بد منه كي يتوفر الصدق. ومع ذلك فأنا لا أشك بجهود دولة الكويت الشقيقة التي كان لها الفضل أساسا في اقتراح تأسيس مجلس التعاون بداية وهو ما يضفي على الاقتراح بعض الأمل والتفاؤل " .

وردّ مجموعة من نشطاء دول الخليج العربي على حمد بن جاسم، مؤكدين أن دولة قطر ليس لديها سوى الغدر والخيانة فقط لتقدمه.

وأكد النشطاء، أن حمد بن جاسم كالعادة طعن وشكك في مقترح الكويت الذين وافقوا عليه جميع دول الخليج ومن ضمنهم قطر.

ورّد المغردون عليه، بأنه كان أولى أن يوجه أسئلته إلى مركز الملك سلمان للإغاثة إذا كانت أسئلته بريئة بالفعل، وذلك بدلًا من السخرية من الأمر .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مايباخ
اين الضجه ؟ كلامه ليس فيه لبس وكلنا نعمل في هذه الدنيا اسوة برسول البشر صلى الله عليه وسلم وباصحابه ، اين الضجة يا رفاق ، بل نقول بارك الله فيه
زائر الفجر
ياجماعة الطخيم مريض نفسي وحالته مزمنه وعنده إسهال فكري سبب له هذيان لا يتوقف .. العالم اجمع على أن سامي الجابر أسطورة الكرة السعودية . ليس انت يا الطخيم من يقرر .. انت عالج نفسك وتحدث بموضوعية ولو انها بعيده عنك لأنك لا تحمل مؤهل علمي ولا فكر منير ومن كبار جهال الكرة السعودية مع مجموعة أبو نفسية ( إعلاميي النصر ) ومعروف عنك اسلوبك مع رئيس النصر السابق المرحوم عندما بصق في وجهك عند باب الطائرة بعد وصول فريق النصر من جدة مهزوم ب 5 لاهداف عام 94 م .
أبوسطام
وش صاير بالكويت كل يوم بلاوي شكل الامور فالته عندهم ..
أبوسطام
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمها ويصبر اهلها
abdul
عندنا علي شاكلتها امراة ، حاملة شعلة الحرية بيدها اليمني وعلي رأسها تاج دائري علي شكل كورونا. . تمثال الحرية بِنُو يُورْك...والاسم الرسمي : الحرية تنير العالم Liberty Enlightening the World. الله ينوّر عليك يا بنت الحلال فوق السطوح ويسوق اليك ابن الحلال اللي يبرد حالك.

أخر الأخبار

زيدان يتلقى صدمة قوية من تشيلسي 
زيدان يتلقى صدمة قوية من تشيلسي 
Time منذ 5 دقائق Views 1104
شاهد.. منظر بديع لسحابة في سماء مرات بالرياض 
شاهد.. منظر بديع لسحابة في سماء مرات بالرياض 
Time منذ 11 دقيقة Views 1327
الربيعة لمنسوبي صحة نجران:" شكرا لجهودكم المبذولة في مواجهة الوباء " (فيديو) 
الربيعة لمنسوبي صحة نجران:" شكرا لجهودكم المبذولة في مواجهة الوباء " (فيديو) 
Time منذ 16 دقيقة Views 1318
عبدالكريم الحمد : سامي الجابر أصبح واجهة للكرة السعودية عالمياً
عبدالكريم الحمد : سامي الجابر أصبح واجهة للكرة السعودية عالمياً
Time منذ 21 دقيقة Views 151
فهد الطخيم : سامي الجابر لن يكون من أساطير الكرة السعودية
فهد الطخيم : سامي الجابر لن يكون من أساطير الكرة السعودية
Time منذ 22 دقيقة Views 157
صورة تاريخية للملك سعود بجانب كابتن الطائرة في طريقه إلى شيكاغو 
صورة تاريخية للملك سعود بجانب كابتن الطائرة في طريقه إلى شيكاغو 
Time منذ 26 دقيقة Views 1459
حمد بن جاسم يسخر من إنشاء شبكة أمان غذائية بين دول الخليج
حمد بن جاسم يسخر من إنشاء شبكة أمان غذائية بين دول الخليج
Time منذ 37 دقيقة Views 1911
" ساما ": التعامل بالدفع الإلكتروني داخل المملكة آمن
" ساما ": التعامل بالدفع الإلكتروني داخل المملكة آمن
Time منذ 49 دقيقة Views 1425
رسالة مؤثرة من ممرضة لمديرها بعد إصابتها بكورونا 
رسالة مؤثرة من ممرضة لمديرها بعد إصابتها بكورونا 
Time منذ 58 دقيقة Views 2911
بالفيديو.. ضبط عمالة تُعبئ البصل في أكياس لشركات وطنية لبيعه بسعر أعلى
بالفيديو.. ضبط عمالة تُعبئ البصل في أكياس لشركات وطنية لبيعه بسعر أعلى
Time منذ ساعة Views 1901