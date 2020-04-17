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شاهد.. الملك عبدالعزيز يمتطي جوادًا
منذ ساعة
1835
نايف السالم (صدى):
أظهرت صورة تاريخية نادرة، الملك عبدالعزيز آل سعود " رحمه الله " يمتطي جوادًا.
وظهر الملك عبدالعزيز " رحمه الله " ، يمتطي الجواد بابتسامة واسعة وسط الصحراء.
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أحدث التعليقات
مايباخ
اين الضجه ؟ كلامه ليس فيه لبس وكلنا نعمل في هذه الدنيا اسوة برسول البشر صلى الله عليه وسلم وباصحابه ، اين الضجة يا رفاق ، بل نقول بارك الله فيه
زائر الفجر
ياجماعة الطخيم مريض نفسي وحالته مزمنه وعنده إسهال فكري سبب له هذيان لا يتوقف .. العالم اجمع على أن سامي الجابر أسطورة الكرة السعودية . ليس انت يا الطخيم من يقرر .. انت عالج نفسك وتحدث بموضوعية ولو انها بعيده عنك لأنك لا تحمل مؤهل علمي ولا فكر منير ومن كبار جهال الكرة السعودية مع مجموعة أبو نفسية ( إعلاميي النصر ) ومعروف عنك اسلوبك مع رئيس النصر السابق المرحوم عندما بصق في وجهك عند باب الطائرة بعد وصول فريق النصر من جدة مهزوم ب 5 لاهداف عام 94 م .
أبوسطام
وش صاير بالكويت كل يوم بلاوي شكل الامور فالته عندهم ..
أبوسطام
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمها ويصبر اهلها
abdul
عندنا علي شاكلتها امراة ، حاملة شعلة الحرية بيدها اليمني وعلي رأسها تاج دائري علي شكل كورونا. . تمثال الحرية بِنُو يُورْك...والاسم الرسمي : الحرية تنير العالم Liberty Enlightening the World. الله ينوّر عليك يا بنت الحلال فوق السطوح ويسوق اليك ابن الحلال اللي يبرد حالك.
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