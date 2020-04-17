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الأعداد السابقة للصحيفة

بريطاني يروي تجربة تواجده في الرياض مع زوجته وطفله (فيديو) 

Time منذ ساعتين
Views 2383
بريطاني يروي تجربة تواجده في الرياض مع زوجته وطفله (فيديو) 

الرياض (صدى):
روى البريطاني " آنثوني " تجربته خلال تواجده منذ شهرين في الرياض مع زوجته وطفله الرضيع، قائلا:"ساعد حظر السفر المحلي والنقل العام في الحد من عدد الإصابات الجديدة القادمة إلى المملكة ومغادرة المملكة أيضا ".

وأضاف آنثوني في مقطع فيديو:" لقد كان حظر التجول واضحا جدا وما هو مسموح به وما هو غير مسموح به ".

ولفت آنثوني:" أعتقد أن الرد كان سريعا جدا هنا في المملكة ، كما تعلمونك قيود السفر التي تم وضعها لأول مرة في حظر السفر الدولی والتي أدت في النهاية إلى علقي هنا في في الرياض ".

وأوضح آنثوني:" أعتقد كزائر هنا، خاصة أنني لا أتتحدث العربية ، لقد عرفت منذ البداية ما يسمح لى بفعله وما لا يسمح لي بفعله ".

وقال آنثوني :' أعتقد أن هذا التواصل من وزارة الصحةخ ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم كان حقا واضح حقا للأشخاص من جميع الأعمار، مايمكنهم وما لا يمكنهم فعله. خلال فترة الفيروس ".

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أحدث التعليقات

مايباخ
اين الضجه ؟ كلامه ليس فيه لبس وكلنا نعمل في هذه الدنيا اسوة برسول البشر صلى الله عليه وسلم وباصحابه ، اين الضجة يا رفاق ، بل نقول بارك الله فيه
زائر الفجر
ياجماعة الطخيم مريض نفسي وحالته مزمنه وعنده إسهال فكري سبب له هذيان لا يتوقف .. العالم اجمع على أن سامي الجابر أسطورة الكرة السعودية . ليس انت يا الطخيم من يقرر .. انت عالج نفسك وتحدث بموضوعية ولو انها بعيده عنك لأنك لا تحمل مؤهل علمي ولا فكر منير ومن كبار جهال الكرة السعودية مع مجموعة أبو نفسية ( إعلاميي النصر ) ومعروف عنك اسلوبك مع رئيس النصر السابق المرحوم عندما بصق في وجهك عند باب الطائرة بعد وصول فريق النصر من جدة مهزوم ب 5 لاهداف عام 94 م .
أبوسطام
وش صاير بالكويت كل يوم بلاوي شكل الامور فالته عندهم ..
أبوسطام
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمها ويصبر اهلها
abdul
عندنا علي شاكلتها امراة ، حاملة شعلة الحرية بيدها اليمني وعلي رأسها تاج دائري علي شكل كورونا. . تمثال الحرية بِنُو يُورْك...والاسم الرسمي : الحرية تنير العالم Liberty Enlightening the World. الله ينوّر عليك يا بنت الحلال فوق السطوح ويسوق اليك ابن الحلال اللي يبرد حالك.

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