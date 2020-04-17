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الأعداد السابقة للصحيفة

استشاري أمراض معدية يكشف عن أقرب السيناريوهات المتوقعة عالميا (فيديو)

Time منذ 3 ساعات
Views 3812
استشاري أمراض معدية يكشف عن أقرب السيناريوهات المتوقعة عالميا (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
كشف عبدالاله المحيا استشاري مساعد الأمراض الباطنية والمعدية عن أقرب السيناريوهات المتوقعة " عالميا " للأيام القادمة.

وقال المحيا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يا هلا ":" عدد الإصابات بفيروس ⁧كورونا⁩ بات يتزايد وتخطى حاجز المليونين ".

وأوضح المحيا أن الأعداد تتزايد بشكل سريع في المملكة حتي وصلت إلى 7150، مشيرا إلي تزايد الإصابات بالوباء القاتل بالرغم من التباعد الاجتماعي  والاحترازات الأمنية التي تتخذها السلطات لمنع انتشار كورونا.

وكانت وزارة الصحة أوضحت أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 7142 حالة حتى الآن، لافتة إلى أن إجمالي الحالات في المملكة 7142 حالة، بينها 6006 حالات نشطة، منها 71 حالة حرجة تتلقى الرعاية المكثفة.

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أحدث التعليقات

زائر الفجر
ياجماعة الطخيم مريض نفسي وحالته مزمنه وعنده إسهال فكري سبب له هذيان لا يتوقف .. العالم اجمع على أن سامي الجابر أسطورة الكرة السعودية . ليس انت يا الطخيم من يقرر .. انت عالج نفسك وتحدث بموضوعية ولو انها بعيده عنك لأنك لا تحمل مؤهل علمي ولا فكر منير ومن كبار جهال الكرة السعودية مع مجموعة أبو نفسية ( إعلاميي النصر ) ومعروف عنك اسلوبك مع رئيس النصر السابق المرحوم عندما بصق في وجهك عند باب الطائرة بعد وصول فريق النصر من جدة مهزوم ب 5 لاهداف عام 94 م .
أبوسطام
وش صاير بالكويت كل يوم بلاوي شكل الامور فالته عندهم ..
أبوسطام
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمها ويصبر اهلها
abdul
عندنا علي شاكلتها امراة ، حاملة شعلة الحرية بيدها اليمني وعلي رأسها تاج دائري علي شكل كورونا. . تمثال الحرية بِنُو يُورْك...والاسم الرسمي : الحرية تنير العالم Liberty Enlightening the World. الله ينوّر عليك يا بنت الحلال فوق السطوح ويسوق اليك ابن الحلال اللي يبرد حالك.
لا يهمونك انا مجنونك
ياغبي ستستلم المواد الغذائية ولبن المراعي عن طريق رافعة فوق الشبك ماتنلام غباء منحط ولاكن لبن الحمير اثر شوي

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