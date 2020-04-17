تركي آل الشيخ: كيكي ستين كاد يقترب من تدريب أحد الأندية المصرية

نواف السالم (صدى):

أوضح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، على قصة اقتراب كيكي سيتين، المدير الفني الحالي لفريق برشلونة الإسباني، من تدريب أحد الأندية المصرية، خلال الفترة الماضية، قبل أن يتولى تدريب "البارسا".

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "القصة بالنسبة لكيكي سيتين لا علاقة لبيراميدز بها، القصة باختصار كنت على وشك تملك نادي في الدوري المصري وكان سيدربه ووقعنا العقود، وده كان في وقت عدم وضوح علاقتي بالنادي الأهلي، لكن لما اتضحت الأمور ألغيت الفكرة".

وأضاف: "كيكي سيتين كان سيصل القاهرة ويبدأ تدريب بعدها بـ3 أيام، وجاء له عرض برشلونة، فقلت للراجل متفوتش الفرصة، هي دي الحكاية، ومش حقول ليكم الفريق كان إيه بس عنده مستقبل"؟

وجاءت تعليق تركي آل الشيخ رداً على تصريحات كيكي سيتين الأخيرة، والتي كشف فيها أنه كان على وشك تدريب أحد الأندية المصرية، قبل أن يقوم بتدريب الفريق الكتالوني.

وقال سيتين في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية،: "قبل أيام من اتصال برشلونة بي، كنت على وشك الرحيل من أجل العمل في مصر، وبالطبع تدريب برشلونة شيء يمكن أن يحدث تغيير في مسيرتك بالكامل، يمكن أن أوافق على العمل في برشلونة بالمجان، وفي أي ظروف".

الجدير بالذكر أن كيكي سيتين تولى تدريب برشلونة بعد إقالة المدير الفني السابق إرنستو فالفيردي، وبدأ مسيرته مع الفريق في 13 يناير الماضي، وقاد فريقه لتصدر الليجا الإسبانية، قبل أن يتم تعليقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إسبانيا.