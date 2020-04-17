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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. ضربة قوية من مذيع سابق بقناة الجزيرة لمنسوبيها  

Time منذ 36 دقيقة
Views 1800
Comment 2
شاهد.. ضربة قوية من مذيع سابق بقناة الجزيرة لمنسوبيها  

ماجد القزيز (صدى):
وجه الإعلامي عبد السلام عقل، الذي عمل مذيعًا في قناة ‫الجزيرة، رسالة لزملائه في القناة فضح بها مشروع القناة في تمزيق وحدة الأمة واستهداف المملكة، مبينا أن الإعلام ينبغي أن يكون للبناء ليس للخراب والدمار كحالكم.

وقال عقل في رسالته: " إلى أصدقائي وزملائي بقناة الجزيرة لنفترض -لا سمح الله- أن المملكة انهارت وانتهت وسقطت، فأنتم تعلمون ماذا يعني الانهيار والسقوط؛ يعني الخراب والجوع والدمار والقتل، فهل هذا ما تسعون إليه بقناتكم؟ "

وتساءل عقل، قائلا: " هل نحن وإياكم درسنا الإعلام لندافع عن قضايا امتنا ونخلق حالة الوعي بالرأي العام وننير الطريق للناس، أم درسنا الإعلام لندمر بلادنا؟ ".

وتابع عقل:" أنتم تعلمون اليوم أن السعودية هي آخر خط ومتراس للدفاع عن الأمة العربية والإسلام؛ إذا كنتم لا تعرفون فسأشرح لكم؛ فهي بلاد الحرمين! هل تعرفون ماذا تعني بلاد الحرمين؟ ".

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أحدث التعليقات

VERSACE
انا أشهد نؤيد زواج الأجنبيات أحسن من ال عندنا يجيبون لك المرض والقهر اي والله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ايييييي انتكت نخاعها
ابو محمد
بارك الله فيهم ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
كلا ياخذ رزقه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
بسه حل العشاء على 🐈🐈🐈

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