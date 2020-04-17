شاهد.. ضربة قوية من مذيع سابق بقناة الجزيرة لمنسوبيها  

وقال عقل في رسالته: " إلى أصدقائي وزملائي بقناة الجزيرة لنفترض -لا سمح الله- أن المملكة انهارت وانتهت وسقطت، فأنتم تعلمون ماذا يعني الانهيار والسقوط؛ يعني الخراب والجوع والدمار والقتل، فهل هذا ما تسعون إليه بقناتكم؟ "
وتساءل عقل، قائلا: " هل نحن وإياكم درسنا الإعلام لندافع عن قضايا امتنا ونخلق حالة الوعي بالرأي العام وننير الطريق للناس، أم درسنا الإعلام لندمر بلادنا؟ ".
وتابع عقل:" أنتم تعلمون اليوم أن السعودية هي آخر خط ومتراس للدفاع عن الأمة العربية والإسلام؛ إذا كنتم لا تعرفون فسأشرح لكم؛ فهي بلاد الحرمين! هل تعرفون ماذا تعني بلاد الحرمين؟ ".