شاهد.. ضربة قوية من مذيع سابق بقناة الجزيرة لمنسوبيها  

ماجد القزيز (صدى):

وجه الإعلامي عبد السلام عقل، الذي عمل مذيعًا في قناة ‫الجزيرة، رسالة لزملائه في القناة فضح بها مشروع القناة في تمزيق وحدة الأمة واستهداف المملكة، مبينا أن الإعلام ينبغي أن يكون للبناء ليس للخراب والدمار كحالكم.

وقال عقل في رسالته: " إلى أصدقائي وزملائي بقناة الجزيرة لنفترض -لا سمح الله- أن المملكة انهارت وانتهت وسقطت، فأنتم تعلمون ماذا يعني الانهيار والسقوط؛ يعني الخراب والجوع والدمار والقتل، فهل هذا ما تسعون إليه بقناتكم؟ "

وتساءل عقل، قائلا: " هل نحن وإياكم درسنا الإعلام لندافع عن قضايا امتنا ونخلق حالة الوعي بالرأي العام وننير الطريق للناس، أم درسنا الإعلام لندمر بلادنا؟ ".

وتابع عقل:" أنتم تعلمون اليوم أن السعودية هي آخر خط ومتراس للدفاع عن الأمة العربية والإسلام؛ إذا كنتم لا تعرفون فسأشرح لكم؛ فهي بلاد الحرمين! هل تعرفون ماذا تعني بلاد الحرمين؟ ".