النمر يوضح حقيقة استخدام ريمديسيفر لعلاج كورونا 

وقال النمر خلال رده على سؤال أحد متابعيه بشأن استخدام ريمديسيفير لعلاج كورونا، قائلا:" مازال تحت التجربة بعدة دراسات، ونسبة التحسن ٦٨% ومسموح به للاطفال والحوامل اما البالغين فمازال ينتظر موافقةFDA ".
ولفت النمر:" بعض المرضى لايتحملونه خاصة بارتفاع إنزيمات الكبد وفشل الكلى *لذلك هو تحت التجربة وليس دواء سحرياً كمايسوّق له ".
وكان العقار التجريبي حقق "ريمديسيفير" نتائج طيبة في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسب التجارب السريرية للعقار.
وكان مرضى "كوفيد-19" الذين يتلقون عقار "ريمديسيفير" التجريبي يتحسنون سريعًا، ومعظمهم يعود إلى المنزل خلال أيام.