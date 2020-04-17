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النمر يوضح حقيقة استخدام ريمديسيفر لعلاج كورونا 

Time منذ 53 دقيقة
Views 1933
Comment 1
النمر يوضح حقيقة استخدام ريمديسيفر لعلاج كورونا 

عادل الحربي (صدى):
كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن حقيقة استخدام ريمديسيفر لعلاج فيروس كورونا القاتل.

وقال النمر خلال رده على سؤال أحد متابعيه بشأن استخدام ريمديسيفير لعلاج كورونا، قائلا:" مازال تحت التجربة بعدة دراسات، ونسبة التحسن ٦٨% ومسموح به للاطفال والحوامل اما البالغين فمازال ينتظر موافقةFDA ".

ولفت النمر:" بعض المرضى لايتحملونه خاصة بارتفاع إنزيمات الكبد وفشل الكلى *لذلك هو تحت التجربة وليس دواء سحرياً كمايسوّق له ".

وكان العقار التجريبي حقق "ريمديسيفير" نتائج طيبة في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسب التجارب السريرية للعقار. 

 وكان مرضى "كوفيد-19" الذين يتلقون عقار "ريمديسيفير"  التجريبي يتحسنون سريعًا، ومعظمهم يعود إلى المنزل خلال أيام.

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أحدث التعليقات

VERSACE
انا أشهد نؤيد زواج الأجنبيات أحسن من ال عندنا يجيبون لك المرض والقهر اي والله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ايييييي انتكت نخاعها
ابو محمد
بارك الله فيهم ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
كلا ياخذ رزقه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
بسه حل العشاء على 🐈🐈🐈

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