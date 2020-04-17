نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

إغلاق هايبر بن داود في الكعكية بمكة إثر ظهور حالات كورونا

Time منذ ساعة
Views 2000
Comment 1
إغلاق هايبر بن داود في الكعكية بمكة إثر ظهور حالات كورونا

حسين العلي (صدى):
أعلن هايبر بن داود فرع الكعكية بمكة المكرمة، عن إغلاق الفرع مؤقتًا احترازية لإجراء عمليات التعقيم الكامل للفرع وذلك لوجود حالات مخالطة مشتبه فيه لعدد من الموظفين وهم بالعزل الكامل مع جميع المخالطين لهم إحترزية.

وأضاف أنه سيتم اعادة افتتاح الفرع بعد أن يتم الانتهاء تماما من عملية التعقيم، مؤكدًا أنهم يحرصون على صحة موظفينا ومرتادي جميع المراكز وأنهم يتبعون كافة إجراءت السلامة الموصى بها من قبل وزارة الصحه وبإمكانكم التوجه لأحد فروعنا أو أقرب مركز تسوق لكم.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

VERSACE
انا أشهد نؤيد زواج الأجنبيات أحسن من ال عندنا يجيبون لك المرض والقهر اي والله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ايييييي انتكت نخاعها
ابو محمد
بارك الله فيهم ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
كلا ياخذ رزقه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
بسه حل العشاء على 🐈🐈🐈

أخر الأخبار

والد موسى الخنيزي: مستعد للتنازل عن حقي الخاص إذا اعترفت بالأطفال الآخرين (فيديو)
والد موسى الخنيزي: مستعد للتنازل عن حقي الخاص إذا اعترفت بالأطفال الآخرين (فيديو)
Time منذ 6 دقائق Views 1179
بالفيديو .. ترحيب خاص بالطاقم الجوي الذى أعاد مواطني المملكة من لوس أنجلوس
بالفيديو .. ترحيب خاص بالطاقم الجوي الذى أعاد مواطني المملكة من لوس أنجلوس
Time منذ 12 دقيقة Views 1373
عروس مستحية من زوجها
عروس مستحية من زوجها
Time منذ 18 دقيقة Views 350
علياء الشمري وحظر التجول
علياء الشمري وحظر التجول
Time منذ 19 دقيقة Views 239
كريم بنزيما : سأعود إلى ليون
كريم بنزيما : سأعود إلى ليون
Time منذ 19 دقيقة Views 1252
مواطنة مع خادمتها تعثر على شيء غير متوقع داخل منزلها
مواطنة مع خادمتها تعثر على شيء غير متوقع داخل منزلها
Time منذ 19 دقيقة Views 431
الافتراس وسط الغابات
الافتراس وسط الغابات
Time منذ 20 دقيقة Views 243
لقاء من الماضي مع فيصل ابوثنين
لقاء من الماضي مع فيصل ابوثنين
Time منذ 20 دقيقة Views 153
اراد الاحتفال بزوجته ولكن !
اراد الاحتفال بزوجته ولكن !
Time منذ 21 دقيقة Views 158
الحبس عاما لسيدة بسبب إنكارها وجود كورونا 
الحبس عاما لسيدة بسبب إنكارها وجود كورونا 
Time منذ 24 دقيقة Views 320