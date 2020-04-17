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الأعداد السابقة للصحيفة

نايف آل منسي: خطف أكثر من طفل يوحي بوجود حالات أخرى غير مكتشفة (فيديو)

Time منذ 41 دقيقة
Views 1600
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نايف آل منسي: خطف أكثر من طفل يوحي بوجود حالات أخرى غير مكتشفة (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
أكد المحامي وعضو النيابة العامة نايف آل منسي، أن مساعي النيابة العامة تكللت بالنجاح في كشف غموض قضية مخطوفي الدمام رغم صعوبة التحقيق في هذه النوعية من القضايا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ياهلا"، أن التحقيق في مثل هذا النوع من القضايا يكون صعب وشائك؛ نظرًا لقدمها وعدم وجود بعض الشهود إثر مضي أكثر من 20 عامًا عليها.

وأشار إلى الإنتربول مختص بطلبات الدول للقبض على متهمين هاربين، وتقدمت الجهات المعنية بالتحقيق إلى الشرطة الدولية بالأدلة التي تثبت ارتكاب المتهم الجريمة حتى يتم القبض عليه في أي مكان بالعالم.

و لفاا إلى أن القيام بخطف أكثر من طفل يدل أن هناك سلوك إجرامي معتاد لدى المتهمين، ويوحي بأنه قد تكون هناك حالات أخرى غير المكتشفة، وهو ما عنيت النيابة العامة على تقصّيه في قضية خاطفة الدمام.

وأعلنت النيابة العامة، عن فك غموض قضية خاطفة الدمام من خلال (247) إجراء، و (40) جلسة تحقيق، مع (21) متهما وشاهدا و(5) متهمين، طالبت بحد الحرابة بحق (3) منهم وعقوبات مغلظة بحق البقية.

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أحدث التعليقات

VERSACE
انا أشهد نؤيد زواج الأجنبيات أحسن من ال عندنا يجيبون لك المرض والقهر اي والله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ايييييي انتكت نخاعها
ابو محمد
بارك الله فيهم ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
كلا ياخذ رزقه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
بسه حل العشاء على 🐈🐈🐈

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