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هيئة المحاسبين تقرر إجازة استخدام التوقيع الإلكتروني

Time منذ ساعة
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هيئة المحاسبين تقرر إجازة استخدام التوقيع الإلكتروني

علي القحطاني (صدى):
أصدرت هيئة المحاسبين، اليوم الجمعة، قراراً بإجازة استخدام التوقيع الإلكتروني.

وقررت أن تقوم إدارة الهيئة بدراسة جميع الخيارات المتاحة وتقديم التوصية للمجلس بتفاصيل آليات وإجراءات اعتماد تطبيقا للتوقيع الإلكتروني بشكل دائم خلال شهرين من تاريخه، على أن تكون الآلية المقترحة تتماشى مع المحددات التي نص عليها نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 8 ربيع الأول 1428 ه ولائحته التنفيذية

ثانيًا: إلى حين إعتماد آليات وإجراءات إعتماد تطبيق التوقيع الإلكتروني بشكل دائم، فإنه يمكن للمحاسب القانوني استخدام أحد وسائل التكنولوجيا المتاحة لإتمام ذلك من خلال أحد الطرق التالية:

1) استخدام برامج أو تطبيقات متخصصة تسمح بتنفيذ التوقيع على الخطابات والتقارير وإرسالها إلكترونية، والاحتفاظ بسجل بيانات يوثق البيانات الأساسية لكل مستند.

2) استخدام القلم الإلكتروني والأجهزة اللوحية لتنفيذ التوقيع على الخطابات والتقارير الصادرة من المحاسب القانوني وإستلامها وارسالها عن طريق البريد الإلكتروني.

3) توقيع الخطابات والتقارير يدوية، واستخدام الماسح الضوئي لحفظ وإرسال التقارير من خلال البريد الإلكتروني.

وأوضحت أنه بغض النظر عن أي من الطرق التي يختارها المحاسب القانوني في تنفيذ توقيعه، فيجب عليه التأكد مما يلي:

أ- أن يتم تبادل التقارير التي يتم توقيعها بأحد الطرق المشار اليها أعلاه بواسطة البريد الإلكتروني فقط والى الشخص المفوض من قبل العميل، ولا يتم طباعتها او تغليفها على أنها نسخ أصلية

ب- أن يوقع النسخ الورقية الأصلية من التقرير بشكل يدوي، وتسلم للعميل في وقت لاحق متى سمحت الظروف.

ج- أن يحتفظ بسجل مفصل بجميع الخطابات والتقارير التي تم توقيعها بشكل يضمن إمكانية الرجوع لكافة التفاصيل والخطابات والتقارير التي تم توقيعها متى لزم الأمر، على أن يتضمن السجل بحد أدنى (اسم الشريك - تاريخ التوقيع - اسم العميل - طبيعة المستند - تاريخ الارسال - رقم المرجع للمستند - ان وجد. الموقع والمرسل).

د. الاحتفاظ بنسخة من البريد الإلكتروني الذي تم ارسال المستند عن طريقه الى الشخص المفوض من قبل العميل ضمن أوراق العمل.

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أحدث التعليقات

VERSACE
انا أشهد نؤيد زواج الأجنبيات أحسن من ال عندنا يجيبون لك المرض والقهر اي والله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ايييييي انتكت نخاعها
ابو محمد
بارك الله فيهم ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
كلا ياخذ رزقه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
بسه حل العشاء على 🐈🐈🐈

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