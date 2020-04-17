نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

النيابة العامة تُعلن اتهام 5 أشخاص في قضية مخطوفي الدمام وتطالب بحد الحرابة

Time منذ ساعتين
Views 5028
Comment 14
النيابة العامة تُعلن اتهام 5 أشخاص في قضية مخطوفي الدمام وتطالب بحد الحرابة

الدمام (صدى):
أعلنت النيابة العامة، عن فك غموض قضية خاطفة الدمام من خلال (247) إجراء، و (40) جلسة تحقيق، مع (21) متهما وشاهدا و(5) متهمين، طالبت بحد الحرابة بحق (3) منهم وعقوبات مغلظة بحق البقية.

ووجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في ضوء معطيات الواقعة بما يأتي:

• مخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها.

• إجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك.

• وردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة.

• ثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق وأن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم.

• خاطبت النيابة العامة الجهة المختصة لتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للمخطوفين.

ونفد فريق التحقيق في النيابة العامة (247) إجراء في القضية، منها (40) جلسة تحقيق مع (21) متهمة وشاهدة، فيما انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (5) متهمين أحدهما خارج المملكة طالبت النيابة استرداده بواسطة الإنتربول.

وأوضحت أبرز التهم الموجهة للمتهمين، وهي:

• الجناية عمدة على حرمات الأنفس المعصومة بخطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة، من داخل مأمنهم بمستشفى الولادة.

• التسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تزيد عن عشرين عاما والتواطؤ على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال تمس بحرمة النسب إلى غير أبائهم الشرعيين.

• انتحال المتهمة لصفة ممارسة صحية، وممارسة أعمال السحر والشعوذة الحرمان من التعليم ومن الهوية الوطنيه وماينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظاما.

وأشارت إلى أن العقوبات المطالب بها من قبل النيابة العامة هي:

• حد الحرابة على المتهمين الأول والثاني والثالث.

• عقوبات مغلظة طبقا للعقوبات المقررة في الأنظمة الجزائية ذات العلاقة بحق المتهمين الرابع والخامس.

• الحقوق الخاصة ما زالت قائمة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
بارك الله فيهم ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
كلا ياخذ رزقه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
بسه حل العشاء على 🐈🐈🐈
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
ابو محمد
الحياء زين ..

أخر الأخبار

والد موسى الخنيزي: مستعد للتنازل عن حقي الخاص إذا اعترفت بالأطفال الآخرين (فيديو)
والد موسى الخنيزي: مستعد للتنازل عن حقي الخاص إذا اعترفت بالأطفال الآخرين (فيديو)
Time منذ 4 دقائق Views 1140
بالفيديو .. ترحيب خاص بالطاقم الجوي الذى أعاد مواطني المملكة من لوس أنجلوس
بالفيديو .. ترحيب خاص بالطاقم الجوي الذى أعاد مواطني المملكة من لوس أنجلوس
Time منذ 10 دقائق Views 1337
عروس مستحية من زوجها
عروس مستحية من زوجها
Time منذ 17 دقيقة Views 344
علياء الشمري وحظر التجول
علياء الشمري وحظر التجول
Time منذ 18 دقيقة Views 239
كريم بنزيما : سأعود إلى ليون
كريم بنزيما : سأعود إلى ليون
Time منذ 18 دقيقة Views 1239
مواطنة مع خادمتها تعثر على شيء غير متوقع داخل منزلها
مواطنة مع خادمتها تعثر على شيء غير متوقع داخل منزلها
Time منذ 18 دقيقة Views 408
الافتراس وسط الغابات
الافتراس وسط الغابات
Time منذ 19 دقيقة Views 239
لقاء من الماضي مع فيصل ابوثنين
لقاء من الماضي مع فيصل ابوثنين
Time منذ 19 دقيقة Views 153
اراد الاحتفال بزوجته ولكن !
اراد الاحتفال بزوجته ولكن !
Time منذ 20 دقيقة Views 149
الحبس عاما لسيدة بسبب إنكارها وجود كورونا 
الحبس عاما لسيدة بسبب إنكارها وجود كورونا 
Time منذ 23 دقيقة Views 314