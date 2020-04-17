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تسليم مفاتيح وحدات الإسكان التنموي لعدد من الأسر المستحقة بمنطقة حائل

Time منذ ساعتين
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تسليم مفاتيح وحدات الإسكان التنموي لعدد من الأسر المستحقة بمنطقة حائل

حائل (صدى):
سلّمت وزارة الإسكان ممثلة بـ"الإسكان التنموي" عدداً من الوحدات السكنية لمستحقيها من الأسر الأشد حاجة بمنطقة حائل، بالشراكة مع الجمعية الخيرية بحائل وجمعية الأسر المنتجة.

وجرى تسليم الوحدات السكنية بعد عملية تطهير وتعقيم كامل للوحدات السكنية، مع الالتزام خلال عملية التسليم بالإجراءات والاحترازات التي وجهت بها الجهات المعنية بشأن الوقاية من فيروس كورونا.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر المنتجة فيصل بن عيد الرمالي : إنه فضل الله وتوفيقه ثم بفضل ما توليه قيادتنا من حرص وبذل لمواطنيها بشكل عام وللأسر الأشد حاجة بشكل خاص، فأننا مستمرين بتسليم وحدات الإسكان التنموي بدعم وزارة الإسكان مع تقيدنا التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية في جميع أعمالنا ومهامنا.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للجمعية الخيرية بحائل خالد بن غالب الدحيلان اهتمام وحرص القيادة بالأسر الأشد حاجة، وما تجده من دعم كبير من وزارة الإسكان ممثلا بالإسكان التنموي، تلاقت مع أهدافنا الاستراتيجية بالجمعية، وهو الأمر الذي لم يؤثر على خططنا في استمرار تسليم مفاتيح الوحدات السكنية لمستحقيها من مستفيدي الجمعية.

ونوه كلاً من الرمالي والدحيلان بالتوجيه الدائم والدعم الكبير الذي تجده الجمعيات من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وسمو نائبه.

يُذكر أن برنامج الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجـة فــي المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي" المستحقة للدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة التي تجاوز عددها 385 جمعية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
بارك الله فيهم ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
كلا ياخذ رزقه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
بسه حل العشاء على 🐈🐈🐈
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
ابو محمد
الحياء زين ..

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