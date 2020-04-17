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الأعداد السابقة للصحيفة

«الأرصاد» : رياح سطحية على جازان

Time منذ 57 دقيقة
Views 1490
«الأرصاد» : رياح سطحية على جازان

جازان (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدني مدى الرؤية، يشمل مدينة جيزان و محافظات صبيا، وأبو عريش، وبيش، وصامطة واحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، إضافة للمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اللهم اصلح احوال المسلمين
عبود
يستاهل اكثر ، لو قام بواجباته كما ينبغي كانت اشعلت له اصابع يديها كشمع ، ولكن واصح انه مقصر جدا ، وهذي نتيجة طبيعية جدا .
دآنـــــــہہ
يمكن مصابه بكورونا 😅 الله يكفينا فيه🥰
صالح
اسوء ناقل جوي في العالم ان شاء الله مصيرها الافلاس هي وشركات الكهرباء والاتصالات والتأمين
ابولمى
طيب2

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