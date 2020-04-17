نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

«ترامب» يكشف عن فيديو خطير لـ «بيلوسي» : «فاشلة و مجنونة» !

Time منذ ساعتين
Views 2486
Comment 1
«ترامب» يكشف عن فيديو خطير لـ «بيلوسي» : «فاشلة و مجنونة» !

واشنطن (صدى):
على الرغم من تأزم الوضع بالولايات المتحدة بسبب جائحة الفيروس التي خلفت آلاف الوفيات وأكثر من نصف مليون مصاب ، إلا أن الخلاف السياسي لا زال مشتعل بين الرئيس الأمريكي " ترامب " ورئيسة مجلس النواب " نانسي بيلوسي " .

ونشر "ترامب " فيديو لـ "نانسي " تدعو فيه لزيارة المدينة الصينية في سان فرانسيسكو رغم تفشي الفيروس ، واصفاً إياها بالجنون والبلادة السياسية فضلاً عن تحميلها ذنب عدد كبير من الإصابات .

وقال " ترامب " على حسابه الرسمي في " تويتر " : المجنونة حذفت هذا المقطع من حسابها على تويتر. أرادت أن يحتشد الجميع في المدينة الصينية بعد أن أغلقت الحدود مع الصين .

وأضاف: هي تتحمل، بناء على تصريحاتها، المسؤولية عن وفاة كثيرين. إنها سياسية غير مؤهلة من الدرجة الثالثة !

وكانت " بيلوسي " قد أعلنت سابقاً أن هذا الفيديو قبل يوم من إغلاق المدينة الصينية ، إلا أن خلافها مع "ترامب " الذي قادت ضده مبادرة فاشلة لعزلة ومزقت خطابه أمام وسائل الإعلام لا زال قائم رغم أنف أي أزمات !

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اللهم اصلح احوال المسلمين
عبود
يستاهل اكثر ، لو قام بواجباته كما ينبغي كانت اشعلت له اصابع يديها كشمع ، ولكن واصح انه مقصر جدا ، وهذي نتيجة طبيعية جدا .
دآنـــــــہہ
يمكن مصابه بكورونا 😅 الله يكفينا فيه🥰
صالح
اسوء ناقل جوي في العالم ان شاء الله مصيرها الافلاس هي وشركات الكهرباء والاتصالات والتأمين
ابولمى
طيب2

أخر الأخبار

إصابة أبناء إعلامية عربية بالفيروس .. «قلبي دايب عليهم»
إصابة أبناء إعلامية عربية بالفيروس .. «قلبي دايب عليهم»
Time منذ 3 دقائق Views 55
سيدة تتعدى على زوجها بالضرب المبرح بعد 46 يوم من الزواج
سيدة تتعدى على زوجها بالضرب المبرح بعد 46 يوم من الزواج
Time منذ 16 دقيقة Views 269
بالفيديو .. «الجمارك» تحبط أكبر عملية تهريب للكبتاجون بمنفذ الحديثة
بالفيديو .. «الجمارك» تحبط أكبر عملية تهريب للكبتاجون بمنفذ الحديثة
Time منذ 18 دقيقة Views 1503
أرامكو تعلن تزويد عملائها بـ8.5 مليون برميل يوميا ابتداءا من أول مايو
أرامكو تعلن تزويد عملائها بـ8.5 مليون برميل يوميا ابتداءا من أول مايو
Time منذ 41 دقيقة Views 1429
شيما الحاج تبرئ نفسها من رسائل تصل بإسمها لبعض الأصدقاء
شيما الحاج تبرئ نفسها من رسائل تصل بإسمها لبعض الأصدقاء
Time منذ 42 دقيقة Views 1219
«الأرصاد» : رياح سطحية على جازان
«الأرصاد» : رياح سطحية على جازان
Time منذ 57 دقيقة Views 1485
فتاة في دعوى طلاق : أجبرني على التنازل عن أبنائي تحت تهديد السلاح !
فتاة في دعوى طلاق : أجبرني على التنازل عن أبنائي تحت تهديد السلاح !
Time منذ ساعة Views 415
«الأرصاد» تنبه برياح نشطة وأتربة مثارة بالمدينة المنورة
«الأرصاد» تنبه برياح نشطة وأتربة مثارة بالمدينة المنورة
Time منذ ساعة Views 1437
«الزعاق»: حالة مطرية مميزة على مدار 3 أيام الأسبوع المقبل
«الزعاق»: حالة مطرية مميزة على مدار 3 أيام الأسبوع المقبل
Time منذ ساعة Views 1973
مقطع فيديو يقود الأمن للقبض على 6 متورطين في شجار عنيف
مقطع فيديو يقود الأمن للقبض على 6 متورطين في شجار عنيف
Time منذ ساعة Views 1397