«ترامب» يكشف عن فيديو خطير لـ «بيلوسي» : «فاشلة و مجنونة» !

واشنطن (صدى):

على الرغم من تأزم الوضع بالولايات المتحدة بسبب جائحة الفيروس التي خلفت آلاف الوفيات وأكثر من نصف مليون مصاب ، إلا أن الخلاف السياسي لا زال مشتعل بين الرئيس الأمريكي " ترامب " ورئيسة مجلس النواب " نانسي بيلوسي " .

ونشر "ترامب " فيديو لـ "نانسي " تدعو فيه لزيارة المدينة الصينية في سان فرانسيسكو رغم تفشي الفيروس ، واصفاً إياها بالجنون والبلادة السياسية فضلاً عن تحميلها ذنب عدد كبير من الإصابات .

وقال " ترامب " على حسابه الرسمي في " تويتر " : المجنونة حذفت هذا المقطع من حسابها على تويتر. أرادت أن يحتشد الجميع في المدينة الصينية بعد أن أغلقت الحدود مع الصين .

وأضاف: هي تتحمل، بناء على تصريحاتها، المسؤولية عن وفاة كثيرين. إنها سياسية غير مؤهلة من الدرجة الثالثة !

وكانت " بيلوسي " قد أعلنت سابقاً أن هذا الفيديو قبل يوم من إغلاق المدينة الصينية ، إلا أن خلافها مع "ترامب " الذي قادت ضده مبادرة فاشلة لعزلة ومزقت خطابه أمام وسائل الإعلام لا زال قائم رغم أنف أي أزمات !