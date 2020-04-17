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الأعداد السابقة للصحيفة

ياسمين هواري تشعر بالندم

Time منذ 3 ساعات
Views 2365
Comment 2
ياسمين هواري تشعر بالندم
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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اللهم اصلح احوال المسلمين
عبود
يستاهل اكثر ، لو قام بواجباته كما ينبغي كانت اشعلت له اصابع يديها كشمع ، ولكن واصح انه مقصر جدا ، وهذي نتيجة طبيعية جدا .
دآنـــــــہہ
يمكن مصابه بكورونا 😅 الله يكفينا فيه🥰
صالح
اسوء ناقل جوي في العالم ان شاء الله مصيرها الافلاس هي وشركات الكهرباء والاتصالات والتأمين
ابولمى
طيب2

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