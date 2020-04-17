بالصور.. تسريبات تكشف القميص الاحتياطي الجديد لبرشلونة

وكالات (صدى):

أزاحت تقارير صحافية، الستار عن تسريبات بشأن القميص الرابع لنادي برشلونة الإسباني للموسم المقبل لأول مرة؛ حيث ظهر القميص الذي يحافظ على الألوان التقليدية لقميص الفريق مع تدرج مختلف للألوان.

ويأتي القميص بالسروال باللون الأزرق وتدرج ألوان القميص من أعلى من الغامق إلى الفاتح بالنزول به إلى الأسفل، بينما سيكون القميص الأساسي شبيه بالرابع لكنه أكثر كلاسيكية منه على أن يكون القميص الثاني أسود اللون والثالث وردي اللون وجميعها من إنتاج شركة "نايكي".

وظهرت قمصان برشلونة الثلاثة للموسم المقبل 2020/2021؛ حيث أن القميص الأساسي للفريق يتميز بالألوان الشهيرة الأحمر والأزرق والأصفر، وعادت الخطوط العريضة للقميص مرة أخرى مع أشرطة واسعة، ليشبه قميص الفريق في مواسم 2014-15 و2016-17؛ فيما لون القميص الثاني أسود بالكامل مطعما باللون الأصفر الذهبي ومشابها لقميص الفريق مواسم 2011-12 و2013-14، أما اللون الثالث سيكون ورديًا.