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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. تسريبات تكشف القميص الاحتياطي الجديد لبرشلونة

Time منذ 16 دقيقة
Views 1254
بالصور.. تسريبات تكشف القميص الاحتياطي الجديد لبرشلونة

وكالات (صدى):
أزاحت تقارير صحافية، الستار عن تسريبات بشأن القميص الرابع لنادي برشلونة الإسباني للموسم المقبل لأول مرة؛ حيث ظهر القميص الذي يحافظ على الألوان التقليدية لقميص الفريق مع تدرج مختلف للألوان.

ويأتي القميص بالسروال باللون الأزرق وتدرج ألوان القميص من أعلى من الغامق إلى الفاتح بالنزول به إلى الأسفل، بينما سيكون القميص الأساسي شبيه بالرابع لكنه أكثر كلاسيكية منه على أن يكون القميص الثاني أسود اللون والثالث وردي اللون وجميعها من إنتاج شركة "نايكي".

وظهرت قمصان برشلونة الثلاثة للموسم المقبل 2020/2021؛ حيث أن القميص الأساسي للفريق يتميز بالألوان الشهيرة الأحمر والأزرق والأصفر، وعادت الخطوط العريضة للقميص مرة أخرى مع أشرطة واسعة، ليشبه قميص الفريق في مواسم 2014-15 و2016-17؛ فيما لون القميص الثاني أسود بالكامل مطعما باللون الأصفر الذهبي ومشابها لقميص الفريق مواسم 2011-12 و2013-14، أما اللون الثالث سيكون ورديًا.

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أحدث التعليقات

abdul
الخفافيش ! كبش فداء لفشل الانظمة
ابو محمد
راعي التشليح بيساومك وغالبا من الوافدين انه ياخذ السيارة مجانا مقابل تسقيط لوحاتها ويرجعون يبيعونها باضعاف اضعاف قيمتها الرأي تكون هناك جهة تتولى عملية تجميع التالف وشراءه على انه حديد للاستفادة منه وتعويض صاحب السيارة بمبلغ تعويضي قد يكون بحاجته ..
S.Z
الله يرحمك ياريس محمد حمزه عدس 💔
شيخين1
الحين دريت انها تقربلك اوانتي نفصالفصصيلة ااملوة
عبدالله
مثل كثييييير من الحريم هذي الايام، لو عملت كوب شاي قامت تصوره وتعرضه. وهذي حالة نفسية والحاجة الى استدعاء الاهتمام من الاخرين وذلك للشعور بالفراغ الداخلي. لذلك وجدت دراسه ان اكثر من ٦٠ بالمئة من مستخدمي السناب شاب شعروا بالاكتئاب اكثر من غيرهم. والسبب انهم يشاهدون حياة الاخرين في السناب جميلة واحتفالات ومرح ولمه، بينما يرى نفسه وحيدا ويعيش حياة صعبة. وهو لا يعلم ان الاخرين مثله ولكن ما يشهده هو اللقطات المفبركه فقط من حياة الاخرين، وهو يظن ان حياتهم كلها بهذا الشكل المميز.

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