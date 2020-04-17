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الأعداد السابقة للصحيفة

«الحصيني»: البداية الفعلية للحالة الجوية الممطرة غدًا

Time منذ 48 دقيقة
Views 1706
«الحصيني»: البداية الفعلية للحالة الجوية الممطرة غدًا

نايف السالم (صدى):
توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات " عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة، عن بدء الحالة الجوية الممطرة بشكل فعلي من يوم غد السبت.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع حالة جوية ممطرة البداية الفعلية لها غدا السبت، بجناحين الأول على مناطق الحدود الشمالية، والثاني نجران ومتلقى الجناحين منطقةالرياض والشرقية " .

وأضاف " الحصيني " : " والأحد تتوسع الحالة بإذن الله الى مكة والباحة وعسير وجازان ونجران والربع الخالي ووسط الخليج "؛ متابعًا: " وجنوب المدينة، ويوم الأثنين1441/8/27هـ تتوسع الحالة الممطرة؛ لتشمل أجزاء من الشمالية والجوف والقصيم وحائل والمدينة، إضافة إلى مكة، والباحة، وعسير، وجازان ونجران، والرياض، والشرقية، ووسط الخليج " .

واستطرد:" الثلاثاء 1441/8/28هـ متوقع أن تشمل معظم المناطق.. الأربعاء متوقع أن تشمل الشرقية، والربع الخالي، ودول الخليج العربي.. الأمطار المتوقة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وأحيانا غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول ورياح مغبرة " .

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أحدث التعليقات

abdul
الخفافيش ! كبش فداء لفشل الانظمة
ابو محمد
راعي التشليح بيساومك وغالبا من الوافدين انه ياخذ السيارة مجانا مقابل تسقيط لوحاتها ويرجعون يبيعونها باضعاف اضعاف قيمتها الرأي تكون هناك جهة تتولى عملية تجميع التالف وشراءه على انه حديد للاستفادة منه وتعويض صاحب السيارة بمبلغ تعويضي قد يكون بحاجته ..
S.Z
الله يرحمك ياريس محمد حمزه عدس 💔
شيخين1
الحين دريت انها تقربلك اوانتي نفصالفصصيلة ااملوة
عبدالله
مثل كثييييير من الحريم هذي الايام، لو عملت كوب شاي قامت تصوره وتعرضه. وهذي حالة نفسية والحاجة الى استدعاء الاهتمام من الاخرين وذلك للشعور بالفراغ الداخلي. لذلك وجدت دراسه ان اكثر من ٦٠ بالمئة من مستخدمي السناب شاب شعروا بالاكتئاب اكثر من غيرهم. والسبب انهم يشاهدون حياة الاخرين في السناب جميلة واحتفالات ومرح ولمه، بينما يرى نفسه وحيدا ويعيش حياة صعبة. وهو لا يعلم ان الاخرين مثله ولكن ما يشهده هو اللقطات المفبركه فقط من حياة الاخرين، وهو يظن ان حياتهم كلها بهذا الشكل المميز.

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