أطعمة شائعة تزيد الشعور بالجوع

متابعة أميرة خالد (صدى):

توجد عدة أطعمة تزيد الشعور بالجوع والرغبة في الأكل، ومنها الخبز الأبيض، نظرًا لتحضيره من الدقيق الأبيض الخالي من النخالة الغنية بالألياف، التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء.

ومن بين تلك الأطعمة، الأرز الأبيض؛ حيث يرفع نسبة السكر في الدم بشكل كبير، ولكن سرعان ما تنخفض مرة أخرى، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب والجوع الشديد، ويعتبر الأرز البني البديل الآمن له؛ فضلًا عن البطاطس المقلية، وبياض البيض الذي يفتقد إلى البروتين المتوفرة بكثرة بالصفار.

وتعمل الأطعمة المحلاة صناعيًا على ارتفاع السكر بالدم، ثم ينخفض مرة أخرى، ما يؤدي إلى الشعور بالجوع والخمول؛ بينما المعجنات، تمد الجسم بالكثير من الدهون والسعرات الحرارية، ولكنها تسبب الشعور بالجوع بعد تناولها، لاحتوائها على الكربوهيدرات المعقدة التي ترفع نسبة السكر بالدم، ثم تنخفض مرة أخرى بعد هضمها.