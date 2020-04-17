الرياض (صدى):

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الجمعة، عن إجراءات إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية بعد فقدانها.

ووجه أحد المواطنين استفسارًا إلى حساب العناية بالعملاء التابع للأحوال المدنية، عبر موقع التدوين الصغير تويتر؛ حيث قال: " السلام عليكم .. لقد فقدت بطاقة الأحوال .. ماهي الإجراءات لإصدار بطاقة بدل فاقد .. أرجو المساعدة .. ولكم جزيل الشكر " .

وأجاب حساب العناية بالعملاء، أن الإجراءات هي: الدخول عبر حسابك في أبشر، اختيار خدماتي، الأحوال المدنية، الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة، تعبئة البيانات المطلوبة، حجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد، إحضار كافة المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد.