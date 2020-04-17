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الأعداد السابقة للصحيفة

إجراءات إصدار «بدل فاقد» لبطاقة الهوية

Time منذ 4 ساعات
Views 2982
إجراءات إصدار «بدل فاقد» لبطاقة الهوية

الرياض (صدى):
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الجمعة، عن إجراءات إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية بعد فقدانها.

ووجه أحد المواطنين استفسارًا إلى حساب العناية بالعملاء التابع للأحوال المدنية، عبر موقع التدوين الصغير تويتر؛ حيث قال: " السلام عليكم .. لقد فقدت بطاقة الأحوال .. ماهي الإجراءات لإصدار بطاقة بدل فاقد .. أرجو المساعدة .. ولكم جزيل الشكر " .

وأجاب حساب العناية بالعملاء، أن الإجراءات هي: الدخول عبر حسابك في أبشر، اختيار خدماتي، الأحوال المدنية، الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة، تعبئة البيانات المطلوبة، حجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد، إحضار كافة المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد.

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أحدث التعليقات

abdul
الخفافيش ! كبش فداء لفشل الانظمة
ابو محمد
راعي التشليح بيساومك وغالبا من الوافدين انه ياخذ السيارة مجانا مقابل تسقيط لوحاتها ويرجعون يبيعونها باضعاف اضعاف قيمتها الرأي تكون هناك جهة تتولى عملية تجميع التالف وشراءه على انه حديد للاستفادة منه وتعويض صاحب السيارة بمبلغ تعويضي قد يكون بحاجته ..
S.Z
الله يرحمك ياريس محمد حمزه عدس 💔
شيخين1
الحين دريت انها تقربلك اوانتي نفصالفصصيلة ااملوة
عبدالله
مثل كثييييير من الحريم هذي الايام، لو عملت كوب شاي قامت تصوره وتعرضه. وهذي حالة نفسية والحاجة الى استدعاء الاهتمام من الاخرين وذلك للشعور بالفراغ الداخلي. لذلك وجدت دراسه ان اكثر من ٦٠ بالمئة من مستخدمي السناب شاب شعروا بالاكتئاب اكثر من غيرهم. والسبب انهم يشاهدون حياة الاخرين في السناب جميلة واحتفالات ومرح ولمه، بينما يرى نفسه وحيدا ويعيش حياة صعبة. وهو لا يعلم ان الاخرين مثله ولكن ما يشهده هو اللقطات المفبركه فقط من حياة الاخرين، وهو يظن ان حياتهم كلها بهذا الشكل المميز.

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