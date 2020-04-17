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الأعداد السابقة للصحيفة

متحدث الأمن العام يكشف الحالات المستثناة للتنقل بين المناطق (فيديو)

Time منذ 3 ساعات
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متحدث الأمن العام يكشف الحالات المستثناة للتنقل بين المناطق (فيديو)

سعيد العجل (صدى):
نشر الأمن العام، مقطع فيديو يكشف جهود مركز إدارة الأزمة بالأمن العام .

وأوضح الفيديو، أن المركز تم استحداثه وإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص به في وقت قياسي، تيسيرًا على المواطنين والمقيمين الذين يريدون التنقل بين المناطق لوجود حالات طارئة.

وتبيّن أن الطلب يمر في المركز عبر ثلاث مراحل، الأولى : مرحلة المراجعة ويتم فيها دراسة الطلب، ثم مرحلة التدقيق لرفع الطلب إلى القبول النهائي، ثم المرحلة الثالثة هي مرحلة القبول النهائي بعد عرضها على اللجنة المختصة للقبول أو الرفض.

وأشار إلى أنه يتم تلقي اتصالات المواطنين عبر الرقم 989، لتوضيح كافة الاستفسارات.

من جانبه، قال العميد سامي الشويرخ الشويرخ، إن الحالات المستثناة للاستفادة من طلب تصريح التنقل هي : الظروف الصحية الطارئة كإجراء عملية جراحية أو جلسة لعلاج من مرض مستعصي أو لغسيل كلوي، والظروف الإنسانية الطارئة التي تتعلق بوفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو ما يدخل في إطارها من ظروف .

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
اللهم ألف القلوب واجمع بينها على البر والتقوى وإصلح شأن الجميع .
M-512
انا اشهد انك فخر لوطنا الغالي والقصيم كلها الله يرزقك الفرحة دوم يارب اللهم آمين 🌷 ما أعظم الأجر والثواب العظيم الله أكبر.
M-512
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، الله يقومه بسلامه ويستر عليه يحرام يقطعع القلب 💔 الله ينتقم منهم
M-512
طيب إلى متى راح نظل على هذا الحال!؟ هل هناك وقت محدد لإنتهاء هذه الإجراءات الصحية !
M-512
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ضعف الوازع الديني سبب انتحاره، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وحسن الخاتمة لي ولكافة المسلمين اللهم آمين.

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