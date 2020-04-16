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التخصصات الصحية تمنح الممارسين الصحيين تسجيلًا مؤقتًا لـ6 أشهر

Time منذ 40 دقيقة
Views 1386
التخصصات الصحية تمنح الممارسين الصحيين تسجيلًا مؤقتًا لـ6 أشهر

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية منح تسجيل مؤقت مدته ستة أشهر لجميع الممارسين الصحيين المتقدمين بطلبات تصنيف مهني من غير اشتراط اجتياز اختبار التصنيف على أن يقوم الممارس باستكمال إجراءات التسجيل واجتياز الاختبار وذلك بعد انتهاء التسجيل المؤقت.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية لمبادرة امتنان التي أطلقتها الهيئة خلال هذه الفترة لدعم الممارسين الصحيين والقطاع الصحي.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن هذه الخطوة تأتي دعما من هيئة التخصصات الصحية للجهود الوطنية الكبيرة التي تبذل لمكافحة فيروس كورونا covid-19 وتقديراً لدور الممارس الصحي المهم في التصدي لهذه الجائحة، مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على الاستفادة من جميع الوسائل الكفيلة بزيادة أعداد الممارسين الصحيين المؤهلين خلال هذه الفترة دون التنازل عن المعايير المهنية التي تضمن سلامة المرضى.

ولفت الانتباه إلى أن الهيئة سترسل التسجيل المؤقت عبر البريد الإلكتروني لجميع الممارسين الصحيين الذين تقدموا بطلبات تصنيف جديدة نشطة وأحيلت طلباتهم إلى الاختبار الكتابي الإلكتروني وذلك حتى تاريخ 1-7-2020م، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن الغالي من كل سوء وأن يوفق أبطال الصحة وجميع العاملين في القطاعات الأخرى الذين يبذلون جهودًا عظيمة في مكافحة هذه الجائحة.

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
اللهم ألف القلوب واجمع بينها على البر والتقوى وإصلح شأن الجميع .
M-512
انا اشهد انك فخر لوطنا الغالي والقصيم كلها الله يرزقك الفرحة دوم يارب اللهم آمين 🌷 ما أعظم الأجر والثواب العظيم الله أكبر.
M-512
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، الله يقومه بسلامه ويستر عليه يحرام يقطعع القلب 💔 الله ينتقم منهم
M-512
طيب إلى متى راح نظل على هذا الحال!؟ هل هناك وقت محدد لإنتهاء هذه الإجراءات الصحية !
M-512
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ضعف الوازع الديني سبب انتحاره، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وحسن الخاتمة لي ولكافة المسلمين اللهم آمين.

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