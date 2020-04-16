شركات النفط الروسية تقلص خطط صادرات مايو بعد اتفاق "أوبك+"

موسكو (صدى):

كشفت مصادر بشركات النفط الروسية اليوم الخميس، إن الشركات الروسية أجرت تعديلات كبيرة لتقليص خطط صادراتها من الخام لشهر مايو عقب اتفاق مجموعة "أوبك+" على خفض إنتاج النفط.

ويذكر أن "أوبك+" اتفقت على خفض الإنتاج حوالي عشرة ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو، وهو ما يعني تقليص صادرات النفط الروسية. وتواجه بعض شركات النفط الروسية أيضا احتمال إغلاق بعض حقول الخام.

ويتعين على روسيا خفض الإنتاج إلى 8.5 مليون برميل يوميا من أول مايو من خط أساس يبلغ 11 مليون برميل يوميا، بحسب بنود الاتفاق، وهي أكبر تخفيضات على الإطلاق تباشرها موسكو، وتأتي في مسعى للتصدي لانهيار الطلب العالمي على النفط من جراء فيروس كورونا.

وقال مصدر: "خفض الإنتاج هذا ضخم. لا يمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد.. علينا خفض الإمدادات المحلية والصادرات على حد سواء".