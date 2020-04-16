نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

شركات النفط الروسية تقلص خطط صادرات مايو بعد اتفاق "أوبك+"

Time منذ 3 ساعات
Views 1559
Comment 1
شركات النفط الروسية تقلص خطط صادرات مايو بعد اتفاق "أوبك+"

موسكو (صدى):
كشفت مصادر بشركات النفط الروسية اليوم الخميس، إن الشركات الروسية أجرت تعديلات كبيرة لتقليص خطط صادراتها من الخام لشهر مايو عقب اتفاق مجموعة "أوبك+" على خفض إنتاج النفط.

ويذكر أن "أوبك+" اتفقت على خفض الإنتاج حوالي عشرة ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو، وهو ما يعني تقليص صادرات النفط الروسية. وتواجه بعض شركات النفط الروسية أيضا احتمال إغلاق بعض حقول الخام.

ويتعين على روسيا خفض الإنتاج إلى 8.5 مليون برميل يوميا من أول مايو من خط أساس يبلغ 11 مليون برميل يوميا، بحسب بنود الاتفاق، وهي أكبر تخفيضات على الإطلاق تباشرها موسكو، وتأتي في مسعى للتصدي لانهيار الطلب العالمي على النفط من جراء فيروس كورونا.

وقال مصدر: "خفض الإنتاج هذا ضخم. لا يمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد.. علينا خفض الإمدادات المحلية والصادرات على حد سواء".

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
اللهم ألف القلوب واجمع بينها على البر والتقوى وإصلح شأن الجميع .
M-512
انا اشهد انك فخر لوطنا الغالي والقصيم كلها الله يرزقك الفرحة دوم يارب اللهم آمين 🌷 ما أعظم الأجر والثواب العظيم الله أكبر.
M-512
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، الله يقومه بسلامه ويستر عليه يحرام يقطعع القلب 💔 الله ينتقم منهم
M-512
طيب إلى متى راح نظل على هذا الحال!؟ هل هناك وقت محدد لإنتهاء هذه الإجراءات الصحية !
M-512
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ضعف الوازع الديني سبب انتحاره، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وحسن الخاتمة لي ولكافة المسلمين اللهم آمين.

أخر الأخبار

إجراءات إصدار «بدل فاقد» لبطاقة الهوية
إجراءات إصدار «بدل فاقد» لبطاقة الهوية
Time منذ 4 دقائق Views 1081
الجديع : محمد نور انتقل من الاتحاد الى النصر ومع ذلك لم ينتقم او يتشفى من الاتحاد
الجديع : محمد نور انتقل من الاتحاد الى النصر ومع ذلك لم ينتقم او يتشفى من الاتحاد
Time منذ 4 دقائق Views 118
محمد الغامدي : اي لاعب ترك ناديه في النهاية سببه القصور الفني
محمد الغامدي : اي لاعب ترك ناديه في النهاية سببه القصور الفني
Time منذ 5 دقائق Views 109
عز الدين دوخة يكشف عن رأيه في إلغاء الدوري السعودي هذا الموسم
عز الدين دوخة يكشف عن رأيه في إلغاء الدوري السعودي هذا الموسم
Time منذ 6 دقائق Views 146
ناصر الجديع : الى الان لم يعطي الفيفا قرار ملزم للأندية بتخفيض الرواتب
ناصر الجديع : الى الان لم يعطي الفيفا قرار ملزم للأندية بتخفيض الرواتب
Time منذ 6 دقائق Views 113
انتحار رجل بطريقة مروعة بسبب ضائقة مادية
انتحار رجل بطريقة مروعة بسبب ضائقة مادية
Time منذ 32 دقيقة Views 959
التخصصات الصحية تمنح الممارسين الصحيين تسجيلًا مؤقتًا لـ6 أشهر
التخصصات الصحية تمنح الممارسين الصحيين تسجيلًا مؤقتًا لـ6 أشهر
Time منذ 39 دقيقة Views 1383
بالصور.. إغلاق مطعم مخالف لتحضير «رقاق السمبوسك» بالطائف
بالصور.. إغلاق مطعم مخالف لتحضير «رقاق السمبوسك» بالطائف
Time منذ 45 دقيقة Views 1436
أتربة مثارة ونشاط في الرياح على الحدود الشمالية والجوف
أتربة مثارة ونشاط في الرياح على الحدود الشمالية والجوف
Time منذ ساعة Views 1445
حقيقة تفاوض الهلال مع أندرسون تاليسكا
حقيقة تفاوض الهلال مع أندرسون تاليسكا
Time منذ ساعة Views 1905