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بالفيديو.. المرور: تصريح التنقل خاص لحامله فقط ولا يشمل مرافقيه

Time منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. المرور: تصريح التنقل خاص لحامله فقط ولا يشمل مرافقيه

علي القحطاني (صدى):
أوضحت الإدارة العامة للمرور أن تصريح التنقل خاص لحامله فقط ولا يشمل مرافقيه.

ونشرت إدارة المرور مقطع فيديو يوضح أن تصريح التنقل خاص لحامله فقط ولا يشمل مرافقيه، مما أثار إعجاب وإشادة المواطنين بالإجراءات الوقائية التي تتخذها المملكة.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية شدد على أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، حيث عملت الوزارة على تحديث نماذج " تصاريح التنقل خلال فترة المنع " للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول.

ولفت إلى أنه تم اعتماد نموذج موحد للعمل بموجبه، وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية والضرورية والملحة حصولهم عليها، وتوثق التصاريح من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قبلها ومن قبل وزارة الداخلية.

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
اللهم ألف القلوب واجمع بينها على البر والتقوى وإصلح شأن الجميع .
M-512
انا اشهد انك فخر لوطنا الغالي والقصيم كلها الله يرزقك الفرحة دوم يارب اللهم آمين 🌷 ما أعظم الأجر والثواب العظيم الله أكبر.
M-512
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، الله يقومه بسلامه ويستر عليه يحرام يقطعع القلب 💔 الله ينتقم منهم
M-512
طيب إلى متى راح نظل على هذا الحال!؟ هل هناك وقت محدد لإنتهاء هذه الإجراءات الصحية !
M-512
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ضعف الوازع الديني سبب انتحاره، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وحسن الخاتمة لي ولكافة المسلمين اللهم آمين.

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