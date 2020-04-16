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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الحبيب: أزمة كورونا قد تكون سببا في التقارب أكثر بين الزوجين

Time منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. الحبيب: أزمة كورونا قد تكون سببا في التقارب أكثر بين الزوجين

علي القحطاني (صدى):
قال البروفيسور واستشاري الطب النفسي طارق الحبيب إن أزمة كورونا قد تكون سببا في التقارب أكثر بين الزوجين.

ودعا الحبيب خلال حواره في برنامج " يا هلا " الأزواج والزوجات بعدم الإزعاج والخوف من كورونا المستجد، قائلا:" وجهوا الإزعاج لكورونا وليس لأنفسكم ".

وشدد الحبيب على تجنب الزوجين الفتور والمشاكل خلال فترة الحجر المنزلي، مطالبا أفراد الأسرة بالتكاتف والتلاحم.

وكانت وزارة الصحة، سجلت 42 حالة شفاء من مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات التي تعافت في المملكة إلى 931، وفقا لما أكده المتحدث باسم الوزارة محمد عبد العالي.

وأعلن المتحدث تسجيل 493 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5862، وتسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 79.

وشدد عبد العالي على أهمية استمرار الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وكذلك اتباع أسلوب الحياة الصحي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث إن نسبة 70 إلى 80 بالمئة من الحالات تكون لديهم أعراض بسيطة، مقابل تدهو حالة نحو 5 إلى 10بالمئة من المرضى.

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
اللهم ألف القلوب واجمع بينها على البر والتقوى وإصلح شأن الجميع .
M-512
انا اشهد انك فخر لوطنا الغالي والقصيم كلها الله يرزقك الفرحة دوم يارب اللهم آمين 🌷 ما أعظم الأجر والثواب العظيم الله أكبر.
M-512
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، الله يقومه بسلامه ويستر عليه يحرام يقطعع القلب 💔 الله ينتقم منهم
M-512
طيب إلى متى راح نظل على هذا الحال!؟ هل هناك وقت محدد لإنتهاء هذه الإجراءات الصحية !
M-512
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ضعف الوازع الديني سبب انتحاره، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وحسن الخاتمة لي ولكافة المسلمين اللهم آمين.

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