" مزحة " وراء انقسام في إيطاليا بشأن استئناف الموسم

وكالات (صدى):

رد جيوفاني ريتسا، خبير الأوبئة ورئيس وحدة الأمراض المعدية في المعهد العالي للصحة في إيطاليا، على سؤالا بشأن استئناف دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في البلاد، مداعبا بصفته مشجعا لنادي روما المتعثر فإنه يفضل إلغاء الموسم.

ومن جهته، ذكر أرتورو دياكونالي المتحدث باسم لاتسيو: " أطلب من العلماء التركيز في عملهم والتخلي عن القيام بدور المشجع ".

ولفت دياكونالي: " بدلا من إثارة الجدل، عليه أن يكرس كل وقته لإيجاد لقاح للمرض يوقف انتشار العدوى "، مضيفا: "كانت مجرد مزحة".

وأشار هذا التلاسن مدى تباين الآراء في كرة القدم الإيطالية المتوقفة منذ التاسع من مارس آذار الماضي، والتي تحاول إيجاد وسيلة لعودة النشاط فور تخفيف قيود العزل العام وهو نفس الوضع في الكثير من الدول.

ويرغب الاتحاد الإيطالي في استكمال الموسم، ويدرس رئيسه جابرييلي جرافينا أفكارا جديدة يكاد يكون يوميا بشأن كيفية القيام بذلك.