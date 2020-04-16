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الأعداد السابقة للصحيفة

" مزحة " وراء انقسام في إيطاليا بشأن استئناف الموسم

Time منذ 4 ساعات
Views 1669
" مزحة " وراء انقسام في إيطاليا بشأن استئناف الموسم

وكالات (صدى):
رد جيوفاني ريتسا، خبير الأوبئة ورئيس وحدة الأمراض المعدية في المعهد العالي للصحة في إيطاليا،  على سؤالا بشأن استئناف دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في البلاد، مداعبا بصفته مشجعا لنادي روما المتعثر فإنه يفضل إلغاء الموسم.

ومن جهته، ذكر أرتورو دياكونالي المتحدث باسم لاتسيو: " أطلب من العلماء التركيز في عملهم والتخلي عن القيام بدور المشجع ".

ولفت دياكونالي: " بدلا من إثارة الجدل، عليه أن يكرس كل وقته لإيجاد لقاح للمرض يوقف انتشار العدوى "، مضيفا: "كانت مجرد مزحة".

وأشار هذا التلاسن مدى تباين الآراء في كرة القدم الإيطالية المتوقفة منذ التاسع من مارس آذار الماضي، والتي تحاول إيجاد وسيلة لعودة النشاط فور تخفيف قيود العزل العام وهو نفس الوضع في الكثير من الدول.

ويرغب الاتحاد الإيطالي في استكمال الموسم، ويدرس رئيسه جابرييلي جرافينا أفكارا جديدة يكاد يكون يوميا بشأن كيفية القيام بذلك.

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
اللهم ألف القلوب واجمع بينها على البر والتقوى وإصلح شأن الجميع .
M-512
انا اشهد انك فخر لوطنا الغالي والقصيم كلها الله يرزقك الفرحة دوم يارب اللهم آمين 🌷 ما أعظم الأجر والثواب العظيم الله أكبر.
M-512
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، الله يقومه بسلامه ويستر عليه يحرام يقطعع القلب 💔 الله ينتقم منهم
M-512
طيب إلى متى راح نظل على هذا الحال!؟ هل هناك وقت محدد لإنتهاء هذه الإجراءات الصحية !
M-512
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ضعف الوازع الديني سبب انتحاره، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وحسن الخاتمة لي ولكافة المسلمين اللهم آمين.

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