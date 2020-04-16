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الأعداد السابقة للصحيفة

الإطاحة بالمعتديين على عبودكا 

Time منذ 36 دقيقة
Views 2100
Comment 3
الإطاحة بالمعتديين على عبودكا 

حمود العنزي (صدى):
ألقت الإدارة العامة للمباحث الجنائية القبض على المعتديين على عبدالله الجاسر " عبودكا "، وهما مواطنان حدثان لم يتجاوز عمرهما 18 عاما

وتفصيلا، اعترف المضبوطان بالواقعة وجار إحالتهما إلى نيابة الأحداث.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجا  في الساعات الأخيرة بأنباء حول الاعتداء بالضرب المبرح على عبد الله الجاسر مشهور مواقع التواصل الاجتماعي والمعروف باسم “عبودكا” بعدما قام الأخير بنشر صور عبر حساباته أوضحت مظاهر الاعتداء على وجهه ونزيف أنفه وعينه.

وفور تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي للخبر ضج تويتر بتخمينات حول سبب الحادث فيما نشرت صحف غير معروفة أن السبب يرجع لتحرش “عبودكا” بفتاة مما جعل أقاربها يهاجمونه بالضرب المبرح.

ومن داخل المستشفى نفى عبد الله الجاسر التخمينات السائدة بمواقع التواصل الاجتماعي حول سبب اصابته حيث كشف تفاصيل الواقعة حيث أكد أنه أثناء قيادته لسيارته في منطقة الوفرة.

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أحدث التعليقات

تركيه
كم يستغرق التصريح من ايام لخروجه
أبوسطام
اجلدوهم واسجنوهم
ابو محمد
طز في المتحرش والمتحرش به ..
ابو شادي
وله الخبر هنا ماهو السر ورى دالك
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يفرجها الله

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