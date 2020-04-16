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الأعداد السابقة للصحيفة

سامي الجابر ثالث أفضل لاعب شارك في نهائيات كأس العالم

Time منذ ساعة
Views 1802
سامي الجابر ثالث أفضل لاعب شارك في نهائيات كأس العالم

ماجد محمد (صدى):
احتل نجم المنتخب الوطني ونادي الهلال السابق سامي الجابر المرتبة الثالثة ضمن أبرز نجوم قارة آسيا مشاركة في تاريخ نهائيات كأس العالم.

وطرح الاتحاد القاري أسماء خمسة لاعبين اعتبرهم الأفضل في القارة وأجرى تصويت للمشاركة في تقييم اللاعبين واختيار الأبرز بينهم من خلال استطلاع أراء الجماهير إضافة لرأي مجموعة من الخبراء الفنيين.

وفاز حارس المرمى الإيراني بيرانفاند بالعدد الأعلى من الأصوات، وحل ثانياً كيسوكي هوندا، ثم سامي الجابر ثالثاً.

وتم منح تصويت الجماهير نسبة 25% من النتيجة النهائية، في حين تم التصويت من قبل المدربين الذين تم اختيارهم من قبل الاتحاد الآسيوي والذين بالتأكيد يمتلكون خبرة كبيرة في ملاعب كرة القدم الآسيوية، وهم فيليب تروسييه وأفشين قطبي وستيف داربي وجاء ترتيب اللاعبين بحسن استفتاء الخبراء على الشكل التالي.

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أحدث التعليقات

ابو شادي
وله الخبر هنا ماهو السر ورى دالك
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يفرجها الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂 الله يسعدك
ابو محمد
لا دواء في محرم ، والخمر من المحرمات ، بل ام الخبايث ، كما جاء باالأحاديث الشريفه ، على نبينا الصلاة والسلام ..
abdul
التحرش في منطقة سلوي والخبر يأتي من موسكو عن روسيّة مقيمة ؟ فشّرها كويش

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