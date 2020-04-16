سامي الجابر ثالث أفضل لاعب شارك في نهائيات كأس العالم

ماجد محمد (صدى):

احتل نجم المنتخب الوطني ونادي الهلال السابق سامي الجابر المرتبة الثالثة ضمن أبرز نجوم قارة آسيا مشاركة في تاريخ نهائيات كأس العالم.

وطرح الاتحاد القاري أسماء خمسة لاعبين اعتبرهم الأفضل في القارة وأجرى تصويت للمشاركة في تقييم اللاعبين واختيار الأبرز بينهم من خلال استطلاع أراء الجماهير إضافة لرأي مجموعة من الخبراء الفنيين.

وفاز حارس المرمى الإيراني بيرانفاند بالعدد الأعلى من الأصوات، وحل ثانياً كيسوكي هوندا، ثم سامي الجابر ثالثاً.

وتم منح تصويت الجماهير نسبة 25% من النتيجة النهائية، في حين تم التصويت من قبل المدربين الذين تم اختيارهم من قبل الاتحاد الآسيوي والذين بالتأكيد يمتلكون خبرة كبيرة في ملاعب كرة القدم الآسيوية، وهم فيليب تروسييه وأفشين قطبي وستيف داربي وجاء ترتيب اللاعبين بحسن استفتاء الخبراء على الشكل التالي.