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أمريكا تشيد بأداء المملكة في حماية مواطنيها من كورونا

Time منذ 12 دقيقة
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أمريكا تشيد بأداء المملكة في حماية مواطنيها من كورونا

واشنطن (صدى):
أشادت تقارير أمريكية عن جهود المملكة في مكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، واصفة الإجراءات التي اتخذتها الدول الخليجية بالحازمة في مكافحة الفيروس القاتل وحماية المواطنين.

وذكر التقرير الأمريكي، أنه في الوقت الذي لم تتخذ فيه بعض الدول إجراءات قوية، ودول أخرى ما زالت غير قادرة على اتخاذ نموذج أقوى لمكافحة الفيروس، تمكنت المملكة من اتخاذ إجراءات صارمة وأدارت أزمة كورونا التي يعيشها العالم بطريقة ناجحة لتوفير أكبر قدر من الحماية في البلاد.

وأضاف إن المملكة تفرض منع تجول في مدن المملكة وتعليق الرحلات بشكل كامل وتعقيم الشوارع والمتاجر، خاصة التموينية، وتراقب الأسواق وتستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الإلكترونية المختلفة، للحد من التعامل المباشر بين الأفراد وتقليل فرصة انتقال الفيروس.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الله يزيد عز دولتنا ومسؤوليها .. آمين ..
باسم الشملاني
نعم نحتاج من الداخلية توافقونا وتصدر تصريح لنا يدعمنا كاباقي المؤسسات والمنشآت وبعض الشركات والفروع وينظر لنا بأنا نحن هم وهم مثلنا في نفس زمام الامور لسعي لرزقنا لتغطية حاجتنا لحق العيش المطلوب
باسم الشملاني
نعم نحتاج من الداخلية توافقونا وتصدر تصريح لنا يدعمنا كاباقي المؤسسات والمنشآت وبعض الشركات والفروع وينظر لنا بأنا نحن هم وهم مثلنا في نفس زمام الامور لسعي لرزقنا لتغطية حاجتنا لحق العيش المطلوب
باسم الشملاني
نعم نحتاج من الداخلية توافقونا وتصدر تصريح لنا يدعمنا كاباقي المؤسسات والمنشآت وبعض الشركات والفروع وينظر لنا بأنا نحن هم وهم مثلنا في نفس زمام الامور لسعي لرزقنا لتغطية حاجتنا لحق العيش المطلوب
باسم الشملاني
نعم نحتاج من الداخلية توافقونا وتصدر تصريح لنا يدعمنا كاباقي المؤسسات والمنشآت وبعض الشركات والفروع وينظر لنا بأنا نحن هم وهم مثلنا في نفس زمام الامور لسعي لرزقنا لتغطية حاجتنا لحق العيش المطلوب

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