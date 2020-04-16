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الأعداد السابقة للصحيفة

30 يونيو موعد مقترح لإنهاء موسم البريميرليج 

Time منذ ساعة
Views 1491
30 يونيو موعد مقترح لإنهاء موسم البريميرليج 

وكالات (صدى):
تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لاجتماع يوم الجمعة لبحث إمكانية إنهاء الموسم في 30 يونيو.

وكانت رابطة الدوري قررت إيقاف البطولة حتى 30 أبريل الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا، قبل أن تؤكد صعوبة استنئاف المسابقة في الأول من مايو القادم نتيجة استمرار أزمة الفيروس المميت.

ومن المقرر أن تجتمع رابطة الدوري الإنجليزي مع ممثلي الأندية العشرين، بعد غد الجمعة لبحث آخر تطورات الموسم الحالي ومدى إمكانية استئنافه.

وبحسب المعلومات الواردة فإن هناك تسعة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز أجرت مناقشات جادة فيما بينها لبحث أزمة إنهاء النسخة الحالية من البطولة، حيث اتفقت تلك الأندية على ضرورة إنهاء الموسم قبل 30 يونيو القادم.

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أحدث التعليقات

ابو شادي
وله الخبر هنا ماهو السر ورى دالك
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يفرجها الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂 الله يسعدك
ابو محمد
لا دواء في محرم ، والخمر من المحرمات ، بل ام الخبايث ، كما جاء باالأحاديث الشريفه ، على نبينا الصلاة والسلام ..
abdul
التحرش في منطقة سلوي والخبر يأتي من موسكو عن روسيّة مقيمة ؟ فشّرها كويش

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