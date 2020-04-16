30 يونيو موعد مقترح لإنهاء موسم البريميرليج 

وكالات (صدى):

تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لاجتماع يوم الجمعة لبحث إمكانية إنهاء الموسم في 30 يونيو.

وكانت رابطة الدوري قررت إيقاف البطولة حتى 30 أبريل الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا، قبل أن تؤكد صعوبة استنئاف المسابقة في الأول من مايو القادم نتيجة استمرار أزمة الفيروس المميت.

ومن المقرر أن تجتمع رابطة الدوري الإنجليزي مع ممثلي الأندية العشرين، بعد غد الجمعة لبحث آخر تطورات الموسم الحالي ومدى إمكانية استئنافه.

وبحسب المعلومات الواردة فإن هناك تسعة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز أجرت مناقشات جادة فيما بينها لبحث أزمة إنهاء النسخة الحالية من البطولة، حيث اتفقت تلك الأندية على ضرورة إنهاء الموسم قبل 30 يونيو القادم.