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مدرب برشلونة متشائم إزاء خطط استئناف الدوري

Time منذ 26 دقيقة
Views 1279
مدرب برشلونة متشائم إزاء خطط استئناف الدوري

وكالات (صدى):
عبر كيكي سيتين مدرب برشلونة عن تشاؤمه حول اكتمال موسم دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بسبب فيروس كورونا.

ورأى سيتين، الذي يتصدر فريقه المسابقة بفارق نقطتين عن ريال مدريد عندما توقفت المسابقة لأجل غير مسمى، أن عودة الدوري مسألة ليست سهلة، مضيفا:" يريد الجميع الاستعداد لعودة الدوري؛ لكن هذا لن يحدث إلا إذا ضمنت السلطات الصحية عدم وجود مشاكل ".

ولفت سيتين: " قرأت الخطة وفي الواقع لا أعرف إن كان بالإمكان تنفيذها كما هي والعودة للعب، هذا أمر صعب جداً من الناحية اللوجستية ".

ومن جهته، أبدى سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة شكوكه من جدوى تجمع الفرق في معسكرات معزولة حتى اكتمال الموسم، مبينا: " يمكننا أن نبدأ التدريبات تدريجيا ولكن سيكون من الصعب أن يحتشد الجميع وأن تعود المسابقة وتسافر الفرق ".

وتابع سيتين:" سمعت أن الدوري يريد تجمع الفرق لبضعة أشهر واعتقد أن هذا إجراء مبالغ فيه ولا يمكن حدوثه. ستظهر الكثير من المشاكل ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الله يزيد عز دولتنا ومسؤوليها .. آمين ..
باسم الشملاني
نعم نحتاج من الداخلية توافقونا وتصدر تصريح لنا يدعمنا كاباقي المؤسسات والمنشآت وبعض الشركات والفروع وينظر لنا بأنا نحن هم وهم مثلنا في نفس زمام الامور لسعي لرزقنا لتغطية حاجتنا لحق العيش المطلوب
باسم الشملاني
نعم نحتاج من الداخلية توافقونا وتصدر تصريح لنا يدعمنا كاباقي المؤسسات والمنشآت وبعض الشركات والفروع وينظر لنا بأنا نحن هم وهم مثلنا في نفس زمام الامور لسعي لرزقنا لتغطية حاجتنا لحق العيش المطلوب
باسم الشملاني
نعم نحتاج من الداخلية توافقونا وتصدر تصريح لنا يدعمنا كاباقي المؤسسات والمنشآت وبعض الشركات والفروع وينظر لنا بأنا نحن هم وهم مثلنا في نفس زمام الامور لسعي لرزقنا لتغطية حاجتنا لحق العيش المطلوب
باسم الشملاني
نعم نحتاج من الداخلية توافقونا وتصدر تصريح لنا يدعمنا كاباقي المؤسسات والمنشآت وبعض الشركات والفروع وينظر لنا بأنا نحن هم وهم مثلنا في نفس زمام الامور لسعي لرزقنا لتغطية حاجتنا لحق العيش المطلوب

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