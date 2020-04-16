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الأعداد السابقة للصحيفة

الأمير سطام بن خالد يوجه رسالة شديدة اللهجة للمسيئين للعادات والتقاليد بالمملكة

Time منذ 45 دقيقة
Views 1714
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الأمير سطام بن خالد يوجه رسالة شديدة اللهجة للمسيئين للعادات والتقاليد بالمملكة

علي القحطاني (صدى):
قال الأمير سطام بن خالد آل سعود:" نحن ضد العنصرية فكل فرد بالمملكة له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات لكننا ضد أن يقوم البعض بالإساءة لعاداتنا وتقاليدنا فهذا مرفوض ".

وأضاف سطام بن خالد خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" كل شخص أساء للوطن أو ولاة الأمر أو المجتمع يتم الرد عليه مهما كان اسمه أو لقبه لكن البعض يحاول ترك الإساءات للوطن وولاةالأمر ليحاضر لنا عن المثالية ".

ولفت سطام بن خالد:" عندما نتحدث عن ظاهرة المخالفين بأنها مشكلة أمنية تجد من يصفنا بالعنصريين مع أن كل دول العالم تحارب الوجود المخالف فيها ".

وأوضح :" عندما نتحدث أن للمواطن الأولوية في التوظيف تجدهم يتهمننا بالعنصرية هؤلاء دعاة مثالية زائفة وكاذبة يخرجون الحديث عن سياقه ليفقد محتواه وذلك لأهدافهم الخاص ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الله يزيد عز دولتنا ومسؤوليها .. آمين ..
باسم الشملاني
نعم نحتاج من الداخلية توافقونا وتصدر تصريح لنا يدعمنا كاباقي المؤسسات والمنشآت وبعض الشركات والفروع وينظر لنا بأنا نحن هم وهم مثلنا في نفس زمام الامور لسعي لرزقنا لتغطية حاجتنا لحق العيش المطلوب
باسم الشملاني
نعم نحتاج من الداخلية توافقونا وتصدر تصريح لنا يدعمنا كاباقي المؤسسات والمنشآت وبعض الشركات والفروع وينظر لنا بأنا نحن هم وهم مثلنا في نفس زمام الامور لسعي لرزقنا لتغطية حاجتنا لحق العيش المطلوب
باسم الشملاني
نعم نحتاج من الداخلية توافقونا وتصدر تصريح لنا يدعمنا كاباقي المؤسسات والمنشآت وبعض الشركات والفروع وينظر لنا بأنا نحن هم وهم مثلنا في نفس زمام الامور لسعي لرزقنا لتغطية حاجتنا لحق العيش المطلوب
باسم الشملاني
نعم نحتاج من الداخلية توافقونا وتصدر تصريح لنا يدعمنا كاباقي المؤسسات والمنشآت وبعض الشركات والفروع وينظر لنا بأنا نحن هم وهم مثلنا في نفس زمام الامور لسعي لرزقنا لتغطية حاجتنا لحق العيش المطلوب

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