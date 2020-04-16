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وزير التعليم يوضح سبب استمرار عملية التعلُّم بعد قرار نقل الطلاب لصفوفهم التالية (فيديو)

Time منذ ساعة
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وزير التعليم يوضح سبب استمرار عملية التعلُّم بعد قرار نقل الطلاب لصفوفهم التالية (فيديو)

نايف السالم (صدى):
أكد الدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم، أنه سيتم نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية واستمرار عمليات التعلم.

وأضاف أنه سيتم اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس نتيجة الفصل الأول، كما سيُتاح للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم "مستوى سادس" تقويم بديل.

وأشار إلى أنه الطلبة يُعدوا ناجحون في جميع المقررات لهذا الفصل دون أن يتأثر المعدل، إذ تقرر نجاح جميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية دون استثناء.

ولفت إلى اعتماد النتيجة الأعلى للتقويم سواء في الفصل الأول أو الثاني، ومنح فرصة للتقويم بداية العام القادم لمن لم يحصل عليه في الفصل الحالي .

وأفاد بأنه لا يزال لدينا طلاب يريدون تحسين مستويات تحصيلهم الدراسي، وطلاب يريدون تقويم أنفسهم وتحسين مُعدلهم، إذ أن استمرار عمليات التعلُّم تهدف إلى تحقيق العدالة بين جميع الطلاب والطالبات الذين واصلوا التحصيل العلمي بهدف تحسين معدلهم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الله يزيد عز دولتنا ومسؤوليها .. آمين ..
باسم الشملاني
نعم نحتاج من الداخلية توافقونا وتصدر تصريح لنا يدعمنا كاباقي المؤسسات والمنشآت وبعض الشركات والفروع وينظر لنا بأنا نحن هم وهم مثلنا في نفس زمام الامور لسعي لرزقنا لتغطية حاجتنا لحق العيش المطلوب
باسم الشملاني
نعم نحتاج من الداخلية توافقونا وتصدر تصريح لنا يدعمنا كاباقي المؤسسات والمنشآت وبعض الشركات والفروع وينظر لنا بأنا نحن هم وهم مثلنا في نفس زمام الامور لسعي لرزقنا لتغطية حاجتنا لحق العيش المطلوب
باسم الشملاني
نعم نحتاج من الداخلية توافقونا وتصدر تصريح لنا يدعمنا كاباقي المؤسسات والمنشآت وبعض الشركات والفروع وينظر لنا بأنا نحن هم وهم مثلنا في نفس زمام الامور لسعي لرزقنا لتغطية حاجتنا لحق العيش المطلوب
باسم الشملاني
نعم نحتاج من الداخلية توافقونا وتصدر تصريح لنا يدعمنا كاباقي المؤسسات والمنشآت وبعض الشركات والفروع وينظر لنا بأنا نحن هم وهم مثلنا في نفس زمام الامور لسعي لرزقنا لتغطية حاجتنا لحق العيش المطلوب

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