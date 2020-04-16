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الموارد البشرية : لايوجد في نظام العمل إجازة المرافق

Time منذ ساعة
Views 1763
الموارد البشرية : لايوجد في نظام العمل إجازة المرافق

الرياض (صدى):
أكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نظام العمل لا يوجد به ما يسمى بإجازة المرافق إلا في الأحوال الخاصة بإجازة الوضع للمرأة التي تنجب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان أحد متابعي الوزارة على حسابها الرسمي الخاص بنظام العمل السعودي بموقع تويتر، قد تساءل :" هل يحق للموظف ان يطالب الشركة بإجازة مرضية مرافق مع ابنه بالمستشفى؟".

وأجابت الوزارة بأنه لا يوجد به ما يسمى بإجازة المرافق، ولكن اذا كانت موجودة في لائحة المنشأة الداخلية فيعتد بها.

وأضافت أن من حق الموظف 120 يوما إجازة مرضية تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية وليس سنة عقدية متصلة أو متقطعة، وهى كالتالي 30 يوما الأولى بأجر كامل، و60 يوما التالية 75% من الأجر، و 30 يوما الاخيرة بدون أجر.

ونوهت بأنه لا يجوز لصاحب العمل انهاء العقد إلا بعد انتهاء هذه المدة ويحق للموظف وصل الاجازة السنوية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الله يزيد عز دولتنا ومسؤوليها .. آمين ..
باسم الشملاني
نعم نحتاج من الداخلية توافقونا وتصدر تصريح لنا يدعمنا كاباقي المؤسسات والمنشآت وبعض الشركات والفروع وينظر لنا بأنا نحن هم وهم مثلنا في نفس زمام الامور لسعي لرزقنا لتغطية حاجتنا لحق العيش المطلوب
باسم الشملاني
نعم نحتاج من الداخلية توافقونا وتصدر تصريح لنا يدعمنا كاباقي المؤسسات والمنشآت وبعض الشركات والفروع وينظر لنا بأنا نحن هم وهم مثلنا في نفس زمام الامور لسعي لرزقنا لتغطية حاجتنا لحق العيش المطلوب
باسم الشملاني
نعم نحتاج من الداخلية توافقونا وتصدر تصريح لنا يدعمنا كاباقي المؤسسات والمنشآت وبعض الشركات والفروع وينظر لنا بأنا نحن هم وهم مثلنا في نفس زمام الامور لسعي لرزقنا لتغطية حاجتنا لحق العيش المطلوب
باسم الشملاني
نعم نحتاج من الداخلية توافقونا وتصدر تصريح لنا يدعمنا كاباقي المؤسسات والمنشآت وبعض الشركات والفروع وينظر لنا بأنا نحن هم وهم مثلنا في نفس زمام الامور لسعي لرزقنا لتغطية حاجتنا لحق العيش المطلوب

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