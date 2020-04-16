حيل رائعة للحفاظ على سلامة الأسنان خلال العزل المنزلي 

أميرة خالد (صدى):

شدد طبيب أسنان على ضرورة تأجيل كل طرق العناية التجميلية بالأسنان في الفترة الحالية، مثل الحشوات، والتركيبات والتقويم، وتبييض الاسنان وتنظيف الجير والبقع الداكنة.

وحث على ضرورة الذهاب لطبيب الأسنان في حالات الطوارئ فقط وهي بتحديد ميعاد سابق وتبليغ الطبيب بكل الأعراض الذي يشعر بها مع عدم اصطحاب أي فرد من أفراد الأسرة وفحص درجة الحرارة في العيادة.

ولفت طبيب الأسنان إلي أن هناك مواعيد متفرقة للمرضى في العيادة لعدم الاختلاط بالأشخاص للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونستعرض حيل للحفاظ على صحة الأسنان في العزل المنزلي :عدم تناول أي أدوية إلا تحت إشراف الطبيب، عدم استخدام أدوية ibuprofen، غسل الأسنان مرتين في اليوم صباحا ومساء، استخدام خيوط الأسنان، عدم الافراط في تناول السكريات على مدار اليوم، تناول الخضراوات.