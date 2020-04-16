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الأعداد السابقة للصحيفة

حيل رائعة للحفاظ على سلامة الأسنان خلال العزل المنزلي 

Time منذ 18 ساعة
Views 1594
Comment 2
حيل رائعة للحفاظ على سلامة الأسنان خلال العزل المنزلي 

أميرة خالد (صدى):
شدد طبيب أسنان على ضرورة تأجيل كل طرق العناية التجميلية بالأسنان في الفترة الحالية، مثل الحشوات، والتركيبات والتقويم، وتبييض الاسنان وتنظيف الجير والبقع الداكنة.

وحث على ضرورة الذهاب لطبيب الأسنان في حالات الطوارئ فقط وهي بتحديد ميعاد سابق وتبليغ الطبيب بكل الأعراض الذي يشعر بها مع عدم اصطحاب أي فرد من أفراد الأسرة وفحص درجة الحرارة في العيادة.

ولفت طبيب الأسنان إلي أن هناك مواعيد متفرقة للمرضى في العيادة لعدم الاختلاط بالأشخاص للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونستعرض حيل  للحفاظ على صحة الأسنان في العزل المنزلي :عدم تناول أي أدوية إلا تحت إشراف الطبيب، عدم استخدام أدوية ibuprofen، غسل الأسنان مرتين في اليوم صباحا ومساء، استخدام خيوط الأسنان، عدم الافراط في تناول السكريات على مدار اليوم، تناول الخضراوات.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام عليكم👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشفت تضيع هويتك الا الحين🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باالتوفيق
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يستاهلون خوالي

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