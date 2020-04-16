المالية تعلن إتمام تسعير الطرح السابع من السندات الدولية بنجاح بإجمالي 7 مليارات دولار

ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 54 مليار دولار أمريكي وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من سبعة أضعاف إجمالي الإصدار.
وقد بلغ إجمالي الطرح 7 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 26.25 مليار ريال سعودي) مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي :2.5 دولار أمريكي (ما يعادل 9.37 مليارات ريال سعودي) لسندات 5 سنوات استحقاق العام 2025م، و 1.5مليار دولار أمريكي (ما يعادل 5.62 مليار ريال سعودي) لسندات 10 سنة استحقاق العام 2030م، و 3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليار ريال سعودي) لسندات 40 سنة استحقاق العام 2060م.