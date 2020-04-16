آرسنال يتفوق على برشلونة في صفقة دفاعية

وكالات (صدى):

كشفت تقارير بريطانية، اليوم الخميس، أن آرسنال الإنجليزي يتفوق على نادي برشلونة الإسباني في صفقة دفاعية.

وقالت التقارير إن آرسنال كان مهتما بالتعاقد مع لايفن كورزاوا، الظهير الأيسر لباريس سان جيرمان، في يناير الماضي، قبل أن تتعطل الصفقة، ولكن يبدو أن إدارة الغانرز قريبة للغاية من إنهاء الصفقة في الوقت الحالي.

وأضافت أن آرسنال توصل لاتفاق لضم كورزاوا بعقد مدته 5 أعوام، وتقترب إدارة النادي اللندني من الإعلان عن الصفقة، التي ستكون الأولى للمدرب الإسباني الشاب ميكيل أرتيتا للموسم المقبل.

وتابعت حال نجح آرسنال في ضم كورزاوا، فإنه سيتفوق على منافسه برشلونة الذي تردد أنه يريد تعزيز صفوفه بالتعاقد مع كورزاوا، خاصة أن الصفقة ستكون مجانية.