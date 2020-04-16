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الأعداد السابقة للصحيفة

آرسنال يتفوق على برشلونة في صفقة دفاعية

Time منذ ساعتين
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آرسنال يتفوق على برشلونة في صفقة دفاعية

وكالات (صدى):
كشفت تقارير بريطانية، اليوم الخميس، أن آرسنال الإنجليزي يتفوق على نادي برشلونة الإسباني في صفقة دفاعية.

وقالت التقارير إن آرسنال كان مهتما بالتعاقد مع لايفن كورزاوا، الظهير الأيسر لباريس سان جيرمان، في يناير الماضي، قبل أن تتعطل الصفقة، ولكن يبدو أن إدارة الغانرز قريبة للغاية من إنهاء الصفقة في الوقت الحالي.

وأضافت أن آرسنال توصل لاتفاق لضم كورزاوا بعقد مدته 5 أعوام، وتقترب إدارة النادي اللندني من الإعلان عن الصفقة، التي ستكون الأولى للمدرب الإسباني الشاب ميكيل أرتيتا للموسم المقبل.

وتابعت حال نجح آرسنال في ضم كورزاوا، فإنه سيتفوق على منافسه برشلونة الذي تردد أنه يريد تعزيز صفوفه بالتعاقد مع كورزاوا، خاصة أن الصفقة ستكون مجانية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الله يزيد عز دولتنا ومسؤوليها .. آمين ..
باسم الشملاني
نعم نحتاج من الداخلية توافقونا وتصدر تصريح لنا يدعمنا كاباقي المؤسسات والمنشآت وبعض الشركات والفروع وينظر لنا بأنا نحن هم وهم مثلنا في نفس زمام الامور لسعي لرزقنا لتغطية حاجتنا لحق العيش المطلوب
تعليق
الجامعات في عندهم نظام تاجيل مشكلة لو اعطوك مقبول
المليليح
ترشيح الطواقي كالعادة عمرهم ما اخذوا بطولة بجدارة واستحقاق والله حرام المفروض النصر هوه البطل
ابو محمد
اللهم ارفع عنا وعن المسلمين البلاء والوباء ,, آمين ..

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